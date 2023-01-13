【天龍八部之喬峰傳】甄子丹獨具慧眼　一早睇中劉雅瑟做打女演阿紫

▲ 劉雅瑟在《天龍八部之喬峰傳》飾演阿紫。

改編自金庸經典武俠《天龍八部》的賀歲片《天龍八部之喬峰傳》，由甄子丹監製、導演、演員，並獲得多方力撐，整個班底不計酬勞，在有限的資金及製作時間內拍攝。



提到喬峰，除阿朱外也不少得阿紫一角，甄子丹直言阿紫一角非劉雅瑟莫屬，解釋稱：「其實好多人推介不同的人選給我，但早在雅瑟拿影后前，已看過很多她的片段，覺得她的氣質、眼緣都十分適合，所以別無她選！」

丹爺續回憶稱：「還記得她拿了獎再回去劇組時，我跟她說：『影后你拿了，就更加可以focus在動作上，演好一個俠女』！」

劉雅瑟佩服丹爺



對於導演丹爺的賞識，劉雅瑟表示：「丹哥經驗豐富，非常專業，真心佩服他，我非常信任丹哥！丹哥是一個非常認真、專業、細心的人，為今次的《天龍八部之喬峰傳》中設定的阿紫，是少了一些古靈精怪，多了一點狠勁。」

她解釋說：「因為阿紫從小被父母拋棄，他沒有得到過愛，所以是有一點刁蠻任性，亦正亦邪。」

首次挑戰動作電影的雅瑟直言今次是很大挑戰：「因為阿紫是在江湖長大，必定要手懂得武功，丹哥也給我加了很多動作戲份。武打戲真的很難，需要記動作還要演戲，兩方面都要顧及。動作戲是需要有一些基礎和經驗的，自己上手了才知道有多難，真的很佩服能演動作戲的前輩！」

拍打戲意猶未盡



雖然大挑戰，不過雅瑟卻感意猶未盡：「在現場丹哥一個人要做很多事，在打戲上也給我很多建議，有的動作在他指導調整後，確實就效果好很多，他也會傳授很多經驗，確保我的安全。」

她續稱：「今次拍了《天龍八部之喬峰傳》後，有一點意猶未盡的感覺，有機會很想多一點時間訓練！」最後她更表示：「如果我作為觀眾、看到丹哥的戲是非常值得！」

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