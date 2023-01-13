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【一起走過的歲月】楊玉梅黎淑賢爆當年選亞姐黑幕　佳麗不擇手段賤招盡出

娛樂 18:04 2023/01/13

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本周日（1月15日），港台電視31電視節目《一起走過的歲月》邀楊玉梅及黎淑賢（Bonnie）兩位前亞洲小姐，分別是90年亞姐季軍
及95年亞姐亞軍，她們與資深傳媒人楊紹鴻大談她們各自參選亞姐時的內幕，更透露在加入演藝圈後，鮮為人知的拍戲經歷。

楊紹鴻在節目先分享自己是Bonnie與其前夫盧惠光兩位兒子的契爺，當年移居泰國的其中一個原因是為了老友盧惠光，又打算讓兩位契兒子在那裏讀國際學校。可惜不到一年時間，就傳出二人離婚的消息。

Bonnie與盧惠光的情緣雖告一段落，但外界傳稱他們離婚後的關係仍好，Bonnie大方回應：「我承認我處理得好好！」楊紹鴻見狀即笑道：「你真的不知醜！」

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（左起）黎淑賢、楊紹鴻、楊玉梅。

初拍劇被

另外，楊玉梅在節目中談及自己在選美後接拍第一部古裝劇《劍神不敗》，並擔綱女主角的經歷。她在劇中飾演一位江湖賣藝人，其中一場戲她要在小板凳上轉碟雜耍。

因從沒接受過戲劇訓練也不懂武打，她被著名武指徐二牛狠罵：「不要以為你選美獲獎就可以當上女主角！連紮馬都做不好，不知公司為何找你來（演戲）！」雖然感到十分挫敗，但她強忍著淚水，廢寢忘餐反覆地練習。

提起當年参選亞姐的經歷，楊玉梅直言那是「最曳但最多觀眾收看」的一屆。她坦言見到不少選美黑幕，包括用剪刀剪爛其他佳麗的出場衣服，或在服裝上灑痕粉等。當年她以「黑馬」姿態入圍十強，並獲「最上鏡小姐」及「完美體態」獎項。

她領獎後到後台發現自己的衣服及內衣褲全不見，事後又因為獲獎而遭其他佳麗排擠而獨自坐在一角吃飯，這一切讓她感到難受，甚至一度害怕在總決賽時若再贏得太多獎項，會成為眾矢之的。

不過現在回想起來，楊玉梅後悔地稱：「其實我當時應該可以獲得冠軍。只因當時心情受影響，臨場發揮較低調，故最後只得季
軍。」

相比起來，Bonnie表示她參選那一屆的佳麗反以收買人心的戰略來突出自己，例如向幕後工作人員送贈燕窩燉品。

她更提到與當時風雲人物宮雪花一起到巴黎拍外景的趣聞：「當時購物後坐上旅遊巴，她竟然徑自在車上換新衣！」Bonnie 謂花姐如此出格的行徑得到電視大眾的注意和歡心，卻同時替站在她身旁的佳麗總是被搶焦而感可惜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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