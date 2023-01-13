【釣魚短訊】涉以釣魚短訊盜用信用卡資料　警拘19歲男涉11宗同類案件

▲ 涉以釣魚短訊盜用信用卡資料，警拘19歲男涉11宗同類案件。（曾秋文攝）

警方拘捕1名19歲升降機男技工，他涉嫌與11宗「以欺騙手段奪得財產罪」有關。新界南總區重案組總督察陳家瑩表示，近日有受害人收到騙徒發出的釣魚短訊，聲稱是電訊公司積分換領網頁，用豐厚禮物引誘受害人按入指定連結後，輸入信用卡資料，包括信用卡號碼、安全碼、到期日和驗證碼等，及後受害人在不知情和沒有遺失信用卡的情況下，被盜用購買不同的商品。

新界南總區重案組高級督察黎俊龍表示，警方鎖定一名疑犯，涉嫌年初於各區利用盜取的信用卡資料連結上電子錢包，再購買電子產品和現金券等，涉及11宗同類案件，損失金額約30萬元。昨日（12日）警方進行埋伏，在大埔逸瓏灣一超市拘捕該名19歲男子，搜出價值1.2萬元的現金券和3部手機。調查後相信疑犯被集團招攬進行購物，其後再把騙取的物品交給集團成員後收取報酬。犯罪集團分工仔細，除發釣魚短訊，還將收集的信用咭資料儲存在手機電子錢包程式，招攬下線成員根據指示到商戶購物，疑犯正被扣查，不排除再有人被捕。

新界南總區防止罪案辦公室督察溫壁而表示，留意到近來騙徒喜歡假扮電訊公司職員，以積分換領禮品等藉口發出釣魚訊息，她呼籲市民切勿隨便按入短訊內的超連結及提供個人的信用卡資料，並應核實訊息之真偽，她表示新界南警區去年共錄得超過190宗的釣魚訊息騙案，比2021年多出110宗，損失金額達290萬元。

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記者：曾秋文