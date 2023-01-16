【好玩中文】反轉傳統利用科技教文言文 非常老師玩二創岳飛花木蘭故事

▲ 現為陳瑞祺（喇沙）書院副校長兼中文科老師的鄭淑華，同時為香港翻轉教學協會的會長。（受訪者提供）

對大部分人而言，文言文或近代文學作品只是學生年代不得不面對的苦差，因為前者艱澀難明，後者則脫離現代生活，畢竟，那已是幾十年甚至千年前的文章。作為陳瑞祺（喇沙）書院副校長兼中文科老師的鄭淑華，不甘學生只死記硬背，努力將一篇又一篇的文言文或文學作品變成活動教學素材，讓中文堂成為最活潑好玩的時刻。

鄭副校是一位積極應用資訊科技，同時結合創新教學法的中文老師，有別於一般人對中文老師的既定印象。「一般來說，外間對中文老師都有一個刻板印象，覺得我們比較傳統，不喜歡資訊科技，但我就是個常常使用科技教學的中文老師。」在學校教書以外，鄭副校還有另一個身份-香港翻轉教學協會的會長。

在香港，翻轉教學（Flipped classroom）並非新事物，配合電子工具教學也相當普遍。但在疫情前，始終不算是學界大部分學科的主要教學方法。因翻轉教學的重點之一是預先製作教學影片或材料，讓學生在回校上課前自行預習，然後課堂上就當中的難點進行提問、討論。疫前學生天天上學，除非是刻意實行翻轉教學的活動，否則老師額外拍片的動機不大，製作預習材料也只偶一為之。「我很早就開始用電子工具配合教書，那是2011年，電子教育未算普及，尤其在中文科。」

▲ 圖為鄭副校課堂上創作出《楊修之死》短片小劇場的優勝同學。（受訪者提供）

疫前已提倡老師拍片

至2016年香港翻轉教學協會成立，當時為副會長的鄭淑華老師與創會會長夏志雄老師等，開始提倡老師先拍片，讓學生在課堂前預習。鄭副校指，當時協會推廣這概念，但不少老師覺得手上很多事情要做，沒辦法實行。於是她身體力行地拍教學影片，又以Skype教書或為學生補課。沒料到，這一番推動，儼然成過去3年的最佳準備。因疫情關係，全港學校幾度停課或半天上課，網課自此從選擇性變為常態。鄭副校與一眾協會老師，加緊分享拍片和以Zoom教學的資訊及技巧。幾年來因疫情而衍生的網課結合實體課模式，讓全港老師成了翻轉教學的熟練好手。

早就開始在課堂上使用電子工具的鄭副校，在一所男校任教中文，她笑言要吸引男孩子去讀文言文篇章，有趣的上課模式絕對幫了一大把。「我通常會準備一份類似『點心紙』的東西，讓學生自由選擇以哪個方式去回應文章。譬如可以砌LEGO，重現他們心目中的人物形象或場景；或以GarageBand去作曲，為某個情節去創作背景音樂；或者以拍照的方式去創作四格漫畫，表達自己對內容的理解或新看法等。」鄭副校稱以上為「創造式文學閱讀」，並強調回應的方式不拘，學生可以單純表達感想，亦可以進行二次創作，甚至補寫、續寫，發揮天馬行空的創意。

自由選擇功課形式

「最近他們讀完《木蘭詩》、《岳飛之少年時代》，便有同學創作一齣短劇，是講當岳飛遇上花木蘭，非常有趣。」除了靈活運用電子工具，她更堅持實行真正的自主學習。「自主學習不是說派個任務給學生，讓他們自己完成，而是讓他們參與決定、能夠選擇。就像那個木蘭和岳飛的crossover，有時學生想跳出建議篇章；像胡適《我的母親》，同學在課本讀到的只是一個節錄，後來他們有興趣主動看整篇，再選取自己想做的內容，也無問題，甚至更好。」

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光聽內容已覺趣味十足，鄭副校的課堂上必定笑聲滿載，她卻同時清楚這種創意功課的難處。「哪有老師不想課堂上學生學得開心投入？他們不見得是不懂方法，更多只是覺得這些『功課』難以評分，因為不能單以畫功、音樂動聽與否或創意去分高下。所以我借鑑了IB的做法，讓學生學習寫報告，解釋自己創作的動機、想法。」鄭副校直言，結合了創作和寫作的這份報告，經常看到學生自然地將文章內容連結到自身。

驚喜學生連結自身

「像《爸爸的花兒落了》那篇，我讓他們選取自己最深刻的情節，本以為大家多會選爸爸過世、花瓣飄落，沒想到大部分人寫的卻是爸爸早上叫英兒起床的一幕。原來因為他們聯想到自己：『我的爸媽也是這樣，每天早起叫我起床，本來我覺得很煩，看完篇章後，了解到那是父母對子女的期許和關愛。』」

學界在疫情期間將網課、電子教學形容為「教學新常態」，有人推崇，亦有人質疑。惟教育終究是培育未來人才，擁抱新方法，同時不摒棄傳統的優點，相互融合，就像香港特有的文化交融般，發展出本地獨特而有效的教學模式。

本港首位中文科ADE 出埠與全球教師交流

鄭淑華副校長早於12年前已開始使用電子工具輔助教學。「我用iPad講書，兩年後，我成為了ADE（Apple Distinguished Educators），當時全球只有幾百個教師得到ADE名銜，我是全香港第一位獲得這個名銜的本地學校中文老師。」為表揚在幼稚園及中小學和高等教育運用蘋果科技革新教與學的先驅者，蘋果公司在全球選出幾百位傑出教育工作者，鄭副校便是當中的香港代表。

「最精采的地方是蘋果帶我們到全球不同國家參加培訓，有點像去Camp，好玩又增見識。」她直言若非疫情，每年都能與世界各地老師交流。「我去過新加坡、日本京都、澳洲黃金海岸、美國奧斯汀，對我來說，絕對是大開眼界的經歷。」而源自美國的翻轉教室，也是鄭副校從美國交流所獲得的重要啟悟。在多次的國際交流旅程後，她將自己接觸到的科技教學新知帶回香港，並開始進行翻轉教學，亦促成了她於2016年與一群志同道合的教師成立香港翻轉教學協會。

記者：王嵐