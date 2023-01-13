【偷拍風波】大馬H&M試身室偷拍風波　多名女子更衣影片被兜售

▲ 大馬H&M試衣室捲偷拍風波，暗藏針孔鏡頭拍下女子更衣影片兜售。

馬來西亞日前爆出知名連鎖時裝店H&M，發生試身室被裝上針孔鏡頭偷拍事件，除了錄下多名女子的更衣畫面，更被上傳至社交媒體公開兜售。當地警方正依侮辱他人罪名立案調查，而當地H&M回應稱，已檢查所有試身室，確保沒有任何危及顧客私隱的安全漏洞，強調最重要是客戶安全。

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據馬來西亞《中國報》報道，偷拍事件是被一名叫「妮莎」的用戶在推特上所揭發，她最近注意到，有人在通訊軟件WhatsApp上，公然兜售女性在試衣間試穿的偷拍影片。周一（9日）下午4時許警方接報，Twitter上流傳多段影片，指位於吉隆坡安邦路Avenue K的H&M試身室，被人裝上了隱藏式針孔鏡頭，並拍下多名女子的更衣畫面，之後更發佈在社交媒體上公開兜售。

妮莎將影片截圖上傳後，立刻有受害者出面指認，並崩潰表示這些影片應爲2022年10月左右被偷拍，想向妮莎了解影片的來源。從網上流傳的影片見到，鏡頭設在試身室上方位置，清楚見到多名女性於試身室內的情況，部份女性更脫去外衣，身上僅剩內衣。

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目前相關片段已被刪除，當地警方正以「侮辱他人罪」調查事件，而馬來西亞H&M回應，已檢查所有試身室，確保沒有任何危及顧客私隱的安全漏洞，又強調客戶安全對公司來說是最重要，已將迄今爲止的所有調查結果向警方報告。

試身室偷拍事件引來大批網民關注，提醒大家「試身室和酒店都會有風險，大家要小心」、「希望全國商場引以為鑑」。不過大部分網民對於大馬H&M的回應不買賬，「試身室外理應要有職員把關，並限制顧客試穿的衣服數量、只能讓一人進入等」。

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責任編輯：羅嘉欣