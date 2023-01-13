【生母繼母】將繼女視如己出卻被稱姐姐 繼母教唆繼女毒害生母判囚1年

▲ 不滿被叫小三，竟教唆繼女下藥毒害生母，陰毒繼母最終判監一年。

新加坡一名32歲婦女，因不滿丈夫前妻經常羞辱自己，把她當小三，心生怨恨埋下伏線，竟教唆當時年僅8歲的繼女下藥毒害自己生母，還要悶死對方，所幸受害者及時識破，最終被告因下藥毒害他人的罪名下被判監禁一年。

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綜合新加坡傳媒報道，43歲的新加坡籍受害者與44歲的新加坡籍前夫在2017年8月離婚，前夫在翌年2月娶了被告。

據新加坡法庭文件顯示，被告將繼女視如己出，兩人關係親密，但被告跟受害者的關係惡劣，更充滿火藥味，因為受害者認為是被告破壞了她跟前夫的婚姻。受害者不時會發短訊羞辱被告，甚至會在社交媒體Facebook上寫下針對她的留言，因此兩人關係水火不容，導致被告心生怨恨。

2020年1月4日，把繼女視如己出的被告問到對方，在生母面前會怎樣稱呼自己，結果繼女回答「姐姐」，被告聞言後感到非常失望及傷心，因此開始發脾氣，說繼女不愛她，不再和繼女說話，讓當時只有8歲的繼女很慌張，為討好被告，竟表示想作出彌補。

數天後，被告仍然很生氣，同時又想起丈夫前妻的諸多不滿，因此心生歪念，拿出一顆自己的抗焦慮藥丸(溴西泮)，這款治療失眠和焦慮的藥物是被告在越南的藥房購買，因為當時她動了手術後出現睡眠困難。她把藥丸磨成粉後裝進透明膠袋並將藥粉交給繼女，更指示繼女找機會給受害者下藥，還跟繼女說，等受害者昏厥後，就可以將她翻過來，或者用枕頭把她悶死。繼女按照被告的指示，一直把那包藥放在包包，直至同月24日到受害者家住。

受害者一早就留意到女兒包包裡放有這包粉末，但女兒卻聲稱不知道是什麼。受害者惟有發短訊問了前夫的母親，對方也說不知道是什麼，之後會來跟她拿。翌日清晨5點，女兒起床跟受害者說自己口渴，受害者倒了一杯水給她，她即把藥粉倒入杯中叫受害者喝。受害者看到水裡有泡沫，還以為女兒吐了口水，便把水倒掉了。

受害者又再倒了一杯水給女兒，這次女兒倒入更多的粉末，要受害者喝，但受害者察覺到杯底的粉末，所以沒有喝。之後受害者檢查了女兒的包包，發現那包粉末不見了，受害者質問女兒後，女兒承認是被告指示她下藥，於是受害者隨後報警。

法官指出，被告對女童的影響力很大，雖然被告並不認為繼女真的會殺害生母，因為繼女年紀還小，也沒有那個力氣。

女童不止一次嘗試給受害者下藥，而是試了兩次，沒有證據顯示女童沒有當真。

在下藥毒害他人的罪名下，被告最高可被判監禁長達10年外加罰款。這項罪名的刑罰也包括鞭刑，但被告是女性，不會被判處鞭刑，而被告最終被判監禁一年。

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責任編輯︰王明芳