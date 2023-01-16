【超神經械劫案下】洪嘉豪楊天宇分享賀歲片心水 　魏浚笙任搞笑擔當零包袱

▲ （左至右）洪嘉豪、魏浚笙、楊天宇首次接拍賀歲片，電影《超神經械劫案下》將於大年三十上映。

去年新春戲院被迫關門，好幾部賀歲片延至去年中甚至中秋上映，結果掀起票房奇迹。來到新一年更是熱鬧，既有黃子華「舊作」《飯戲攻心》以賀歲原版繼續放映，以及「新作」《毒舌大狀》；更有Fans眾多、經典日漫《男兒當入樽》電影版。而由張敬軒領軍的《超神經械劫案下》，夥拍3位年輕一輩男星魏浚笙、洪嘉豪、楊天宇，同樣信心滿滿！

《超神經械劫案下》改編自韓國電影《我們全村都不是人》及台灣電影《詭扯》，由應智贇執導，張敬軒、王菀之夥同白只、魏浚笙（Jeffrey）、洪嘉豪、楊天宇（Angus）、黃正宜（阿正）等主演，明顯主攻年輕市場。

3位影壇新鮮人與前輩拍戲，沒有緊張只有興奮與得着。「像是軒公，他真的非常細心、專業，我想因為他是個藝術家，所以會有很高要求。」拍開搞笑綜藝節目的Jeffrey說完後即開玩笑道：「他也很搞笑，不過就不及我！」

▲ 《超神經械劫案下》由張敬軒做男主角，講述一群解款員與神秘村民的搞笑角力。（電影劇照）

另一好戲之人白只同樣有份參演，更成了他的「哥哥」。「很多謝白只！他外表好像很難接近，但內心非常溫暖，經常提出很多關於演戲的建議，而且他不是那種很嚴肅或高高在上的教戲，而是很主動地分享自己的經驗。例如會問：『你可以試試這樣做，看會不會舒服點？』真的很好！我覺得已經將他當作自己哥哥般了。」

難忘片場歡樂氣氛

本身是歌手的嘉豪與Jeffrey同樣是影壇初哥，直言接戲前，除了前輩張敬軒、DJ阿正外，幾乎都是新認識的朋友。「因為未拍過戲，真的連事前應該準備些甚麼都不知道，緊張就一定有，不過開心更多。」歌手錄音、表演大多一人上陣，拍戲則是和一大班人合作，尤其這次電影有不少年輕演員，更易熟絡。「就像做宣傳，一整天有好幾個訪問，如果是自己一個由頭帶到尾，應該很難捱，但和他們兩個一起，有說有笑，雖然也攰但開心好玩得多。」

▲ 歌手洪嘉豪開心與前輩張敬軒在電影中合作，坦言得到對方窩心建議。（電影劇照）

相較另外兩位演戲新丁，參演過《怒火》、《神探大戰》等大製作的Angus可謂小前輩。這次他首次嘗試拍賀歲片，同樣大呼開心好玩。「和之前很不同，那些電影陽剛味比較重，比較嚴肅，這次是一部很開心、搞笑的賀歲片。而且大家都有一顆年輕的心，所以片場一直很歡樂。不論是拍攝中，抑或休息時大家對戲、討論節奏，甚至收工時都是。」

與張敬軒王菀之對戰

《超神經械劫案下》講述解款員有成（張敬軒飾）、啫喱（洪嘉豪飾）、豬紅（歐陽仲豪飾）因遇上鑽石劫匪，押送物被盜，本來大家只想自保逃走，但熱血新丁企鵝（魏浚笙飾）揚言要忠心守護顧客財產，誓要搶回珠寶。原來同伴中竟是賊匪內鬼，更挾鑽潛逃。一行人為追尋來到神秘村落，跟村中首領黃姑（王菀之飾）及村民展開連場角力。

▲ 以綜藝節目走紅的魏浚笙早前出道成為歌手，今年亦成為影壇新秀，歌影視三綫發展，令人期待。（電影劇照）

戲中飾演熱血解款員「企鵝」的Jeffrey，指自己的角色是位搞笑擔當。「我的角色性格很單純，也很中二病，同時武功了得，所以大家會看到我在裏面有文戲、武戲也不錯！」

嘉豪飾演的另一解款員「啫喱」，則是戲中的反派。他介紹道：「我的角色是個以為自己最聰明，但事實卻是最蠢的人，所有出來的效果很好笑。」嘉豪透露了一點內容：「這個角色經歷了所有人都沒有的驚嚇事，所以後來他被嚇到癲了！」

▲ 村民之一的楊天宇將與解款員魏浚笙上演精采對戰。（電影劇照）

拍過不少動作片的Angus是屬於神秘村民中的一員。「我的角色叫『雞春』，是個沉默寡言、長期火爆的武林高手，在戲中會與企鵝展開大戰。」Angus笑指「雞春」也有不少搞笑位：「因為我的角色有少少off beat，不跟節奏做事，與武林高手的形象產生一種搞笑的反差。」

拍戲由陌生變好友

3人在訪問中嘻笑玩鬧不斷，足證拍戲過程開心，讓分別來自綜藝、唱歌、演戲3個不同界別的人由陌生變成好友。「我還記得第一場戲就是拍我要除褲，甚麼都未開始，就叫我拍除褲去廁所！」嘉豪說畢即引來Angus笑着附和：「對呀！那場戲我也在，看着他的腳毛！」到Jeffrey分享自己最難忘是被水刑侍候，難受得要吃頭痛藥才捱得過時，嘉豪即收起頑皮嘴臉，追問他身體情況，更立即介紹一位醫師予他，非常貼心。

▲ 王菀之在戲中飾演神秘村落首領，與村民合力對抗外來者。（電影劇照）

歷年最賣座的港產片，不乏賀歲片種，能夠晉身「賀歲片演員」，絕對是項成就。問3人有沒有像電視台每年翻播經典喜劇般，百看不厭的心水片單，Angus立馬答：「《家有囍事》！」Jeffrey緊接道：「《少林足球》！」

嘉豪則帶着一副胸有成竹的氣勢說：「我會準備翻睇呢一套（《超神經械劫案下》）！」一說完，Jeffrey與Angus即笑着起哄拍手，更互相約定發下豪語：「10年後說不定成為經典，大家一起翻看再翻看！」

髮型：Jeffrey（holam Chong）、Kaho（Haysses Ip@HAiR）、Angus（Leonardo 3 Hair Corner@Ritz Lam）

化粧：Jeffrey（Amy Lee）、Kaho（Circle Chong）、Angus（Atelier G Limited@Gabbie）

服裝：Kaho（Harvey Nichols）、Angus（Berluti）

場地：PHENOMENON WINE·DINE@THE ONE

作者：王嵐