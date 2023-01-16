【超市大搜查】新年全盒朱古力要識揀　37款朱古力熱量糖分一覽

▲ 新年全盒朱古力要識揀，37款朱古力熱量糖分一覽。

農曆新年將至，不少家庭都開始辦年貨、準備全盒，各式各樣的小食、糖果、朱古力固然吸引，但若然不想變肥，便要學識「少食多滋味」。TOPick近日檢視了市面37款朱古力，根據營養標籤，羅列各款朱古力的熱量、脂肪及糖分，大家不妨參考。

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TOPick搜羅了市面37款朱古力，當中包括GODIVA、瑞士蓮、明治等熱門牌子，逐一檢視各款朱古力的營養標籤，整理了它們的熱量、脂肪及糖分（以100克計算），點擊下圖即看詳細結果。

GODIVA朱古力：

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瑞士蓮朱古力：

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明治朱古力：

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好時朱古力：

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其他品牌朱古力

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朱古力愈苦愈低脂？

一般人都會認為愈純的朱古力，即可可成分愈高愈健康。註冊營養師吳耀芬（Kathy）曾接受TOPick訪問時指出，可可成分高的黑朱古力含有較少糖分，但可可本屬脂肪類，成分愈高，脂肪含量也相對越高。

朱古力屬高糖高脂食品，只宜細味淺嚐。以一排100克的朱古力以例， 含有約580千卡，相等於兩碗半飯的熱量。此外，朱古力亦含有糖分、飽和脂肪和膽固醇等，攝取過量，會影響心血管健康。

選購朱古力貼士

宜選擇高可可含量，而且來自純可可粉的朱古力。

若朱古力含有高可可脂和植物油，可能會形成反式脂肪酸， 損害健康。

應選擇糖分較低的朱古力，若糖分在營養標籤裏排序愈先，表示含有糖的成分愈高，具抗氧化功效的可可成分比例亦相對降低。

朱古力含咖啡因 需注意攝取量

消委會曾經提醒，進食朱古力時亦要注意咖啡因，因咖啡因會天然存在於可可豆中。而攝入過量咖啡因或會令人產生焦慮、心跳加速、手震、影響睡眠甚至胃部不適。所以孕婦、餵母乳的媽媽、兒童等較易受咖啡因影響的人士，要避免攝取過量。

歐盟食物科學委員會建議12歲以下兒童每日攝取不超過每公斤體重3毫克的咖啡因。以38公斤的12歲兒童計算，即每日不應攝取超過114毫克的咖啡因（約133克黑朱古力或570克牛奶朱古力）。

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責任編輯：沈佩珊