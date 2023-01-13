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【暴動判囚】涉金鐘參與暴動　9人判囚28至50個月

社會 18:01 2023/01/13

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涉金鐘參與暴，9人判囚28至50個月。（資料圖片）

2019年有網民發起9.29「全球反極權」遊行，警方當日於銅鑼灣及金鐘一帶拘捕多人，96名男女被控暴動罪，在金鐘道參與暴動的8男1女今（13日）被判入獄28個月至50個月。法官指被告行事前應考慮對社會和家人的影響，以及相應的代價。

被告鄧頌城（案發時20歲，學生）、林翠雯（32歲，教師）、劉彥昭（36歲，音樂人）及林志豪（30歲，工程師）審訊後被裁定罪成。梁德煌（22歲，技術員）、朱廣華（31歲，廚師）、劉永健（21歲，學生）、楊志豪（18歲，無業）及朱喬雋（23歲，程式工程師）早前認罪。9人被控於2019年9月29日，在金鐘道一帶與其他身份不詳人士參與暴動。

法官練錦鴻判刑時指，暴動參與者近千人，港島心臟地帶淪為戰場，由於警方沒用盡手上武器才無人傷亡。憑被告的衣著，各人並非即興加入，助長了暴力者的殺傷力和氣勢。

法官指示威者自私自大，自以為抱著崇高理念，危及他人的財產和安全，令社會陷入恐懼不安中，但最大的損失是香港人的互信、和諧，香港的國際形象受損。

法官又指暴徒並非同質個體，也非十惡不赦的人，大部分人過往循規蹈矩，但成年人應知道其行為對他人的影響和需付出的代價。

法官指，被告梁德煌的求情信內容代表了很多受人影響，思想不成熟的人，特意讀出部分內容。梁指受人和社會氛圍影響上街，但遊行後來演變成衝突，有人因而受傷，社會也沒有變好，明白非法途徑不可取，願承擔後果。

法官稱，有人以為違法可以達義，守法則是過時。法官指提出此種看法的人固然應受罰，但被告作為成人，有能力分析及決定，考慮行為對社會和家人的影響。在某些暴政國家或許有需要違法達義，但香港仍未到這個地步，香港仍有機制改進，只是香港受歷史處境制肘，但所有國家、人類社會皆有其限制，不可一蹴而就。

法官接納各被告背景良好，認罪被告被判囚28至38個月，被裁定罪成被告則判囚46至50個月。由於被告劉彥昭被拍得持長竹和攜有噴漆，並逗留至少15分鐘，刑責較其他被告重，故被判監50個月。

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記者：陳曉欣

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