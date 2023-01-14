【陳奕迅演唱會】一票難求卻開騷空櫈處處　有觀眾不忿買錯飛遭拒入場

▲ 陳奕迅去年底至今年初，舉行27場跨年紅館演唱會。（資料圖片）

陳奕迅紅館騷「輪椅平台位」多場出現空櫈奇景。TOPick追查下發現，有觀眾早前於城市售票網購票時，隨機獲發輪椅席，誤以為健全人士可坐，於是付錢。怎知入場時遭紅館職員查票，被趕出場又不獲退款感不忿。

康文署回應稱，平均每場逾一成輪椅位持票人，因不合資格被拒進場；強調售票時系統已列明警告字句，拒絕退款。消委會稱，如觀眾發現座位不符，應立即與票務處商討解決方案，場地管理人應按實際情況彈性處理。

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「輪椅平台席」一向是求購紅館騷門票的最後機會。每逢演出當日上午10時，倘演唱會當晚尚餘還未售出的輪椅席，就會在城市售票網發售，供公眾作為「即日門票」購買。歌手陳奕迅上月起舉行27場跨年紅館騷，每場就約有30個輪椅位，供傷健人士及照顧者，以至公眾分批輪流購買。

今次陳奕迅開騷曾兩度加場，還有政府放寬防疫而加推門票，城市電腦網至少6度推售門票，每次都網絡大塞車，門票供不應求。至於首批推售的輪椅位，主辦單位去年11月曾發公告，合資格輪椅使用者只限信用卡電話購票，不設網上或手機app購票，做法一如以往。

然而去年底城市售票網轉用「貓眼」新系統後（見另文），曾3度推售陳奕迅門票，就出現購票漏洞，公眾可在網上購買輪椅席，連這批座位也被搶購一空。讀者黃先生是健全人士，他向TOPick投訴稱，去年12月底主辦單位加推「防疫放寬位」時，他成功登入系統，獲隨機分發4張連位票，顯示是輪椅平台位。他以為這批座位也獲放寬讓公眾購買，於是付錢，可是最終卻錯過難得的睇騷機會。

演出當日，黃先生順利「搣飛進場」，可是走到座位時，卻遇上紅館職員查票，要求出示傷殘人士證明。黃先生未能出示，隨即被職員請離場館，並獲退回票根。黃先生於翌日，隨即致電康文署，盼申請退款，但署方卻拒絕跟進及退款。他大感不忿，要求署方解釋。

TOPick記者於1月10日到紅館睇騷，於開騷前約8時半，30個輪椅席中，目測僅6人入座，出現「有位無人坐」奇景，反而全場其他座位則幾近爆滿。記者曾向康文署追問其他場次的入座情況，署方謝絕回應。

而記者也曾登入過城市售票網，發現購買其他歌手的演唱會時，可勾選購買輪椅位，系統列明入場時持票人須出示行動不便證明，否則或被拒入場。雖字體以紅色顯示，但字體細小，若購票人士心急購票，或錯過字句。

康文署回應稱，輪椅位可供輪椅人士及看顧人購買，強調售票新系統售出紅館輪椅位門票的程序，與舊系統相若，購票人士須在確認交易前，查看清楚所有交易資料。自陳奕迅開騷以來，平均每場約4位持有輪椅位門票的人士，因不符入場條件而被拒入場，也不會獲得退款。

消委會發言人稱，2022年關於演唱會「延誤或沒有提供服務」，以至「收費爭議」投訴，按年顯著上升，料跟下半年疫情緩和，表演及演唱會數目增加有關。

會方強調，自動售賣系統之設定，應按訂票人士提供的資料公平安排座位，消費者確認交易前亦應查看清楚所有交易資料。如發現座位不符，應立即與票務處及場地管理人商討解決方案，場地管理人應按實際情況彈性處理，以減少對消費者的影響。

立法會議員顏汶羽直斥，這些誤會屬於不必要，促請康文署放大警告字句，警惕公眾，提醒公眾持票入場準則。如屬於消費誤會，康文署應考慮退款。

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記者：吳卓峰