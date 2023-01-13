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【軒公敲碗】張敬軒公布第二季上架　邀阿正+魏浚笙+李元元按摩談情

娛樂 18:21 2023/01/13

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軒仔邀jJeffrey上節目。

早前忙於為首部賀歲片《超神經械劫案下》宣傳的張敬軒，昨晚突然於社交平台預告新一季的綜藝節目《軒公敲碗》第二季，將於今晚（13日）上架，首集嘉賓就是商台DJ阿正。

第一季的《軒公敲碗》大受好評，網民及fans都十分期待開拍第二季，昨晚他在社交網站突然釋出第二季預告片，更劇透了一連三集的嘉賓及節目內容，包括跟商台DJ阿正去按摩、與魏浚笙（Jeffrey）玩密室逃脫、以及跟「星二代KOL」李元元（Lucy）「談情」。

首集有阿正。

軒仔表示這只是第二季的上半部：「去年大約年中時候開始拍攝《軒公敲碗》第二季，但突然在9、10月接了《超神經械劫案下》，之後就要忙於籌備演唱會，演唱會期間又中招，轉眼間又差唔多到農曆新年，所以不如趁現在先推出第二季上半部，今年會拍埋下半部。」

軒仔更謂，下半部不排除出埠拍攝，又徵求大家意見，想他邀請甚麼嘉賓，在fans中素有「走數軒」之稱的他，揚言這次「唔走數」，不過最後又帶番個頭盔：「但係有成（電影軒仔角色名）話嘅。」

Lucy

網民反應熱烈，紛紛留言表示想見到「龍虎豹蛇」組合，即是容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼及關智斌任嘉賓，除此之外，林家謙、Tyson Yoshi及Serrini這個「開Live三人組」亦呼聲甚高。

撰文 : TOPick柴犬出動

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