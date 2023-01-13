【2023農曆新年】10大滋味賀年糕點推介　星級酒店馬蹄糕+小店蟹粉蘿蔔糕

▲ 金兔迎春，10大滋味賀年糕點推介。

即將踏入農曆癸卯年，金兔迎春，當然不少得一系列滋味新春糕點迎新歲。今年各大中菜府、酒店及糕餅店等，都推出特色賀年糕點，將傳統、創意及美味集於一身。以下為大家精選10款今年新登場的精緻賀年糕點，自用或送禮都適合，不妨與親朋好友分享，送上兔年祝福。

蓮藕雪棗馬蹄糕（$508、龍景軒）

香港四季酒店米芝蓮3星中菜廳龍景軒，推出全新口味蓮藕雪棗馬蹄糕，採用公認品質最好的泮塘馬蹄粉及不經浸泡的雪棗，清甜輕巧，質地彈牙。即日起至1月21日前可於網店預訂，需3日前訂，售完即止。

櫻花蝦麻辣蘿蔔糕（$398、大師姐）

今年大師姐再度與世界50最佳餐廳之一的大班樓合作，推出蘿蔔糕2.0，即是新口味的櫻花蝦麻辣蘿蔔糕。大班樓善於以櫻花蝦炮製出不少招牌名菜，並以自家調配的麻辣醬，配搭精選的青辣椒、乾辣椒、醬汁、川味臘腸及臘肉等，製成這款蘿蔔糕，啖啖帶甘甜蘿蔔香。

低糖合桃南瓜糕（$120、奇華）

奇華推出創新的低糖合桃南瓜糕，以超級食物及四大堅果之一、含豐富蛋白質的合桃，配以有金瓜之稱及含高纖維的南瓜製成，由自家廠房將新鮮南瓜磨成蓉，並與100%純海藻糖、木薯粉、糯米粉、椰漿等材料混和，再加入原粒美國合桃，既清甜又軟糯煙韌。以Citibank信用卡於1月21日前購買，可享8折。

遠年陳皮黑糖紅豆糕（$198、Royal Delights）

帝港酒店集團Royal Delights去年首創陳皮南瓜籽雲豆糕，備受素食一族喜愛，今年再下一城推出新口味素糕，以遠年陳皮配以養胃暖身的黑糖及老薑等炮製，糕身軟糯，甜而不膩，粒粒紅豆口感也大增，令人吃不停口；於1月15日前預訂可享優惠價$168。

秘製瑤柱芋頭糕（$188、翡翠）

去年翡翠飲食集團首度推出足料瑤柱蘿蔔糕，大獲好評，今年就有全新秘製瑤柱芋頭糕、日本沖繩黑糖糕（$198）及十勝紅豆糕（$198）3款。首推的芋頭糕是採用傳統獨家配方，嚴選香軟鬆化的原粒芋頭，配以日本元貝、生曬臘肉及臘腸，芋香四溢。翡翠會員及持匯豐信用卡的顧客，可享新春7折優惠。

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金箔桂花金菠蘿十勝紅豆糕（$288、樂雅軒）

城景國際樂雅軒每年推出的招牌十勝紅豆糕，今年會加入金箔、桂花及金菠蘿3款創新食材，再搭配日本十勝紅豆製作。金菠蘿的酸甜、桂花糖的清香，與紅豆粒的甜而不膩，互相輝映，清甜有嚼勁，賣相亦鮮艷得體，極具節慶氣氛。購買任何賀年糕點可額外享買3送1優惠，並可以優惠價$64換購自家製XO醬一樽。

白桃桂花凍糕（$248、翠亨邨）

翠亨邨的賀年糕點傳統與新派並重，有臘味蘿蔔糕、椰汁年糕、馬蹄糕及原創的元貝淮山糕等。今年特別推出全新口味白桃桂花凍糕，以香甜粉嫩的日本白桃果凍配搭清香的桂花糕，外形別致，每口都洋溢果香與花香。

金沙奶黃糕（$358、香宮）

九龍香格里拉酒店米芝蓮星級香宮中菜廳的行政總廚黃偉文師傅，今年與團隊推出全新的金沙奶黃糕，加入了鹹蛋黃粒，陣陣奶黃香氣配上淡淡椰香，煎香後外脆內軟，口感煙韌軟糯，非常特別。另有原隻鮑魚黑松露蘿蔔糕、載譽歸來的香宮三十年陳皮紅豆年糕，以及臘味芋頭糕等多款選擇。

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懷舊金箔年糕（$168、農）

主打農家菜的農，今年推出3款特色賀年糕點，包括懷舊金箔年糕、五香紫淮山糕（$188）及招牌蟹粉蘿蔔糕（$238），比起傳統常見的蘿蔔糕、芋頭糕及年糕更富創意，是坊間少見。首推矜貴之選的金箔年糕，選用頂級泰國三象牌沾米粉製作，香軟幼滑，配上優質山西棗皇，面層更有金箔增添矜貴感。各款賀年糕點均需4日前預訂，可享$20折扣優惠。

棗泥拉糕（$138、江蘇銘悅）

中菜廳江蘇銘悅今年首度推出賀年糕點，有包裝精美又不失東方韻味的糕點棗泥拉糕，由經典的蘇式風味糕類小食變奏而成，以自家炒製的棗泥及木薯粉打造出軟糯口感，並於面層加入香甜椰汁，創意十足。而另一款傳統蘿蔔糕（$168）則採用優質蘿蔔、上等蝦米及臘味製成，清甜惹味。

記者：黃依情