【超級豪宅】C朗居沙特8房皇宮級別墅曝光　大廳設瀑布牆月租高達235萬

▲ C朗一家在沙特阿拉伯的8房別墅曝光，華麗程度媲美皇宮。

37歲葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）宣佈離開英超球會曼聯後，接受重金禮聘轉投沙特阿拉伯球會艾納斯（Al Nassr），年薪高達1.77億英鎊（約16.8億港元）。據悉，C朗現暫住沙特一間奢華酒店，並將會入住首都利雅德（Riyadh）一間皇宮級別墅，月租高達約235萬港元。

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綜合外國傳媒報道，沙特皇室將接待C朗一家居於首都利雅德一間位於Al Macqa超級別墅，華麗程度媲美皇宮，據悉，該別墅叫價約1,200萬歐羅（約1億港元），月租則高達28萬歐元（約235萬港元），內有8間房間、一個奧運會級別大小的游泳池，以及帶有瀑布牆的大廳，兼有3幢相連別墅。

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這座「宮殿」且距離球會艾納斯的Mrsool公園僅3英里（約1.6公里），附近配套亦完善，包括著名學校、店舖、診所、食肆及健身室等。

儘管整個沙特阿拉伯都禁止飲酒，更有宗教警察，但在該區別墅居住的外國人可於周末閉門聚會。外媒又指，雖然C朗在沙特會受到熱烈歡迎，但其女友佐真娜（Georgina）搬到沙特居住後，生活必定會比居於其他國家保守得多。

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葡萄牙建3層高豪宅聘4員工

相信C朗今次在沙特只會短期逗留，因C朗早已為返家鄉定居作打算，早前已在葡萄牙斥資逾9千萬港元興建一幢3層高、佔地約2.9萬平方呎，當中包括約3,200呎的主人睡房、約5,900呎的花園、還有網球場、戲院、遊戲室、健身房及水療設備等。豪宅預計2023年上旬峻工，現時市值高達3,000萬歐元（約2.5億港元）。

▲ C朗位於葡萄牙的新豪宅也即將入伙。（網上圖片）

佐真娜早前已為豪宅招聘4名員工，當中「管家」和「廚師」的月薪分別是5,500歐元（約4.6萬港元）及6,000歐元（約5萬港元），還註明具有豐富經驗者，薪金可再向上調，相信如此優厚待遇必定吸引不少應徵。

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責任編輯︰王明芳