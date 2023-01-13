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【剝牙痛楚】氹小朋友剝牙後食雪糕有根據　牙醫列6大食物紓緩傷口疼痛

兒童健康 19:00 2023/01/13

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小朋友剝牙後食雪糕，有助紓緩傷口疼痛。（istock圖片）

剝牙，小朋友都怕怕！爸媽有時為了安撫小朋友，會逗他們拔牙之後可以吃雪糕，究竟食雪糕在醫學上有否根據？又可以進食其他食物嗎？台灣就有牙醫分享剝牙當日的飲食攻略，有6大食物幫助紓緩傷口疼痛。

台灣的中山醫學大學附屬醫院牙醫劉馥萱在facebook專頁，分享「拔牙當天飲食攻略」，有助紓緩紅腫熱痛，避免傷口摩擦出血。遇到小朋友來剝牙，劉馥萱牙醫看得多，當然知道小朋友很害怕，這時她都會告訴小朋友：「等一下讓爸媽帶你吃布甸」，而通常爸媽聽到都會難以置信，再問多次牙醫剝完牙是否真的可以吃布甸。

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醫生坦承當然可以，而且還可以吃雪糕，因為又軟又冰的食物，可以紓緩傷口的疼痛，也比較不容易讓傷口摩擦受傷。不只是純粹為了安撫小朋友而讓他們吃甜品零食。

劉馥萱牙醫之外，竹北橙蒔美學牙醫診院長黃文龍亦指出，剝完牙可以吃一些冰軟的食物，不過要注意拔牙後2至3小時再開始吃東西，咀嚼也要用沒有拔牙的那一側。

拔牙完可吃6種食物

布甸︰布甸軟滑，可以不用咀嚼就吞下去，而且大多數雪凍，冰冰涼涼的在拔牙手術後吃起來很舒服。

蘋果蓉︰蘋果富有維他命A和鋅，能夠幫助傷口癒合。

雪糕︰雪糕的溫度可以紓緩傷口腫脹，減少疼痛感。

涼粥︰正餐可以吃放涼的稀飯/粥，不要加入難咬的雜糧，以可以直接吞入不須咀嚼的最好。

番薯蓉︰番薯也有豐富維他命A，能夠活化免疫系統，避免傷口感染。

豆腐︰術後可以吃冰涼的涼拌豆腐，補充優質的蛋白質，幫助傷口更快復原。

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責任編輯︰王明芳

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