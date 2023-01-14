【陳奕迅演唱會】傷健觀眾盼設專門渠道購票　有歌手曾稱健康觀眾坐輪椅位「現神蹟」

▲ 輪椅人士徐女士，跟照顧者任先生（黑衣）結伴入場睇騷。（吳卓峰攝）

陳奕迅一連27場「FEAR AND DREAMS 香港演唱會」一票難求，卻發現空櫈處處。有傷健觀眾認為，康文署應設立專門渠道，讓有需要人士購買輪椅位，不應放到網上系統給公眾搶飛，就不會造成今次混亂。

輪椅人士徐女士，跟照顧者任先生於1月10日晚上觀看陳奕迅演唱會。任先生稱，以往有社福機構或展能中心，會透過內部認購形式，協助會員購買紅館騷的輪椅位。而今次陳奕迅開騷，輪椅人士卻要跟公眾一起在網上搶飛，徐女士稱，「要自己撳飛，我覺得等於沒有希望。除了電腦不夠快，即使搶到也未必有靚位。」結果獲朋友讓出門票，當晚才有機會進場。

對於以往有健全人士混入輪椅席睇騷，任先生認為，如紅館職員公事公辦，拒絕不合資格的健全人士入座，也合情合理。不過他認為城市售票網賣飛時，應清楚註明門票的入場準則，免生誤會。「（職員）有權揸正來做，但都要配合對外宣傳，實在好多人唔知內情，未必係搏大霧。」

事實上，健全人士如購入「即日門票」入場睇騷，也往往引起爭議，令入場觀眾側目。而歌手張敬軒試過開騷時「爆肚」，笑言在紅館「見到神跡」，眼見輪椅位的觀眾全部企起身歡呼，不斷尖叫，「你話係咪神跡呢？哇，感謝主。」

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記者：吳卓峰