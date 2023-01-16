胃痛分不清？一文拆解胃部不適成因及紓緩方法

在歡度農曆新年時，少不免會比平時吃多了糕點、糖果，一連數日無間斷地食，有否容易覺得肚脹脹，胃部不適？一輪節慶過後，有機會因暴飲暴食令胃部受損，導致胃痛，大家切勿掉以輕心！到底胃痛成因是甚麼？以下為大家拆解胃部不適成因及紓緩方法，還有推薦一些養胃食物，讓大家好好保持胃部健康。

認清8大胃痛成因

胃痛是都市人常見疾病，大部分人都曾經歷胃痛，不過每個人的胃痛程度各有差異，而且原因有千百種，但無論是輕微、偶發的胃痛，還是突如其來劇痛，也勿忽視。以下綜合了最常見的8大胃痛成因，認清不同症狀才能作出適當治療。

8大養胃食物 多吃防胃痛

大部分的胃部不適都是由飲食習慣所致，長期食無定時、經常暴飲暴食、嗜酒、嗜辣等，都會影響胃部健康。要養胃就先要養成良好的飲食習慣，多吃以下8款養胃食物，可保護胃部，預防胃痛不適。

1. 薯仔︰能抑制腸胃發炎並保護胃黏膜

2. 椰菜︰含維他命K及維他命U，有助消化，修復胃黏膜

3. 山藥︰含有黏液素，有助保護胃黏膜

4. 蓮藕︰含黏蛋白，有助健脾止瀉

5. 秋葵︰含黏蛋白和果膠，有助保護胃壁

6. 白蘿蔔︰含有酵素，促進脂肪分解，有助腸胃蠕動

7. 南瓜︰含豐富維他命A，能保護胃黏膜

8. 紅蘿蔔︰同樣含豐富維他命A，有助減少胃酸分泌

胃藥大不同！一圖比較不同胃藥功效

一旦出現胃痛等症狀，不少人會考慮服用胃藥，但坊間的胃藥林林總總，有咀嚼片、有藥片，到底應如何選擇？以幸福醫藥的2款胃藥為例，當中「胃的素」咀嚼片適合一般胃部不適人士；而「衛適定」則有助抑制胃酸，長效12小時，於餐前10-15分鐘服食一片，更能有效預防因飲食而引致嘅胃部不適。

以下圖表可讓大家看清不同產品的分別。

一片迅速紓緩胃痛

幸福醫藥推出的「幸福衛適定」專為紓緩中度胃痛、胃酸過多、消化不良、胃灼熱等胃部不適症狀而設，成分含H2受體阻抗劑（H2 Blocker），直接從根源抑制胃酸分泌，一片就能迅速紓緩各種胃部不適，有效長達12小時。

只需於餐前10-15分鐘服食一片，便有效預防因飲食而引致的胃部不適，非常方便。如果大家有經常有胃部不適情況，可隨身配備「幸福衛適定」，即使要應酬或參加不同聚會和派對，也能放心盡情享受每個時刻。

*以上僅供參考，若長期有胃部不適、疼痛，建議盡早檢查及治療。

（特約）