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【高鐵復運】1月15日車票已售罄　即睇其他日子售票情況

社會 18:53 2023/01/13

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熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

市民前往西九龍站購買高鐵車票情況。（林宇翔攝）

高鐵1月15日復運，復運首日車票幾乎售罄，僅餘1張前往深圳北的車票。以下為截至晚上6時半，高鐵餘票資料。

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記者：陳梓蔚

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