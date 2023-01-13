【高鐵復運】1月15日車票已售罄 即睇其他日子售票情況 社會 18:53 2023/01/13 分享： 分享： 熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩 ▲ 市民前往西九龍站購買高鐵車票情況。（林宇翔攝） 高鐵1月15日復運，復運首日車票幾乎售罄，僅餘1張前往深圳北的車票。以下為截至晚上6時半，高鐵餘票資料。 HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 記者：陳梓蔚 相關文章 【高鐵復運】復運首周西九往廣州東網上車票2.5小時售罄 西九龍站現買票長龍 14:51 2023/01/12 【高鐵復運】復運首周西九往廣州東網上車票2.5小時售罄 西九龍站現買票長龍 【高鐵復運】首日賣出3000張復運日北上車票 年廿九返廣州仍有票買 23:07 2023/01/12 【高鐵復運】首日賣出3000張復運日北上車票 年廿九返廣州仍有票買 【高鐵復運】港鐵：所有日子仍有高鐵車票 用電話號碼購票效率較高 今日 11:28 【高鐵復運】港鐵：所有日子仍有高鐵車票 用電話號碼購票效率較高 你可能感興趣 【高鐵復運】復運首周西九往廣州東網上車票2.5小時售罄 西九龍站現買票長龍 14:51 2023/01/12 【高鐵復運】復運首周西九往廣州東網上車票2.5小時售罄 西九龍站現買票長龍 【高鐵復運】首日賣出3000張復運日北上車票 年廿九返廣州仍有票買 23:07 2023/01/12 【高鐵復運】首日賣出3000張復運日北上車票 年廿九返廣州仍有票買 【高鐵復運】港鐵：所有日子仍有高鐵車票 用電話號碼購票效率較高 今日 11:28 【高鐵復運】港鐵：所有日子仍有高鐵車票 用電話號碼購票效率較高 深圳 車票 高鐵