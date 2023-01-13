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【財案2023】工聯會倡派1萬元「電子民生消費券」　要求調整從價印花稅的第二標準稅率

政治 19:06 2023/01/13

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工聯會倡派1萬元「電子民生消費券」。(陳穎欣FB直播截圖)

新一份財政預算案將於2月22日發表，工聯會成員今日下午與財政司司長陳茂波會面，就財案提交85項建議，其中包括建議向市民派發1萬元「電子民生消費券」，冀消費券能繳交電費、水費、公屋租金等必要開支；要求政府調整從價印花稅的第二標準稅率，引述日前房屋局局長何永賢曾說會研究。

工聯會會長吳秋北表示，工聯會就財案向陳茂波提交85項建議，希望政府推出逆周期經濟措施，擴張性財政預算，盡快令百業恢復，改善打工仔生活。他提到，如通關方面，建議政府要資助核酸檢測。

置業方面，工聯會立法會議員郭偉强表示，他們要求政府調整適用於首次置業從價印花稅第二標準稅率，即現時200萬或以內物業100元稅，調整至500萬或以內物業100元稅，透露日前何永賢曾向他說會研究。

工聯會立法會議員鄧家彪指，過去兩年的消費券是「吃喝玩樂」消費，屬「錦上添花」，但希望可以「雪中送炭」，可以讓市民交電費、水費、公屋租金等必要開支。

至於為何建議是「電子民生消費券」而不是現金？鄧家彪解釋，現金靈活但市民可能會儲起，而且阻不到他們在東南亞消費；又認為可用作必要開支的話，可紓緩壓力；特別通關之後，很多市民感受到跨境電子支付系統便利，若香港市民不習慣電子支付，「真係不能好好融合大灣區和國家發展。」

吸引旅客方面，工聯會立法會議員陳穎欣指，看到澳門送船飛，建議政府要推出措施，例如送回程高鐵票，吸引旅客過夜來港，振興經濟，為香港帶來新動能。

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記者：區綽彥

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