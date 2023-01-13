【理大暴動】涉理大外參與暴動　4人否認暴動開審

▲ 2019年11月，理大校園外蒙面黑衣人與警察衝突。（陳靜儀攝 ）

2019年11月，理工大學內外有示威者聚集，17人突圍理大後在科學館內被捕。8男女被控暴動等罪，其中4人不認罪今（13日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，閉路電視拍得各被告曾身處理大及科學館，警方在科學館檢到4枝汽油彈。

被告鍾泯俊（30歲，學生）、郭志帆（24歲，無業）、馬嘉惠（27歲，護士）、嚴家朗（28歲，汽車美容師）否認2項暴動罪，控罪指4人在2019年11月18日，在九龍暢運道和科學館道理工大學一帶與其他不知名人士參與暴動，及於或約於在2019年11月17日至11月18日在理工大學與其他不知名人士參與暴動。鍾及郭今承認無牌管有無線電通訊器罪。

控方開案陳詞指，警方11月17日晚設防線圍堵理大內人士，惟理大內暴動持續，警方在18日清晨，封鎖加連威老道與科學館道交界的理大一帶，4名被告在內的17人企圖由理工大學暢運道正門逃離理大，再進入科學館道。4人其後由後門進入當時暫停開放的科學館，警方掃盪至科學館時拘捕各人，被告管有防毒面罩、急救用品和對講機等物品。閉路電視拍得4名被告曾身處理大及科學館。

承認事實指，17人當中有人將棄置的物品放入垃圾袋內，警方檢出4個載有易燃液體的玻璃樽。

審訊下周一（16日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣