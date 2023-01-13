【情緒問題】美女中學生一周不沖涼全身發臭　拒注重個人衞生或患上憂鬱症

▲ 不注重個人衞生的人，或許反映開始萌生憂鬱情緒。（iStock圖片）

不注重個人衞生的人，或反映一種心理衞生的狀態。

近日得悉一個案很特別：中學生美少女，家中掌上明珠，但近年就是不愛洗澡，嚴重到甚麼地步？一星期不沖涼，且有持續性，即使上完體育課，一身大汗回家倒頭大睡，醒來就是不沖涼。家人都向她反映身上有異味，反遭女孩駁斥：「我洗澡與否是我自由，與你們何干？」媽媽也曾嘗試拉她到浴室，惟在反抗下幾乎有肢體衝突。

有人或只把這種行為看成懶惰，或個人衞生問題而已。但當一個人正常智商、已曾多次有身邊人反映問題、明知自己身上已散發臭味、而又不是身體健康缺乏自理能力情況下，就是不去清潔，那或許不是單單的外在習慣問題，而是內在心理和情緒開始出現需要關注的狀況。從心理學角度看，這些人已出現Executive Dysfunction（執行障礙）的狀態，日常生活正常不過的程序如洗澡、刷牙、梳頭或洗衣服等行為，就是不想去做，即使明知不做會有後果（如：不衞生、發臭、滋生細菌等）。

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當一個人有這些執行障礙狀況出現時，或已反映開始萌生憂鬱情緒，當憂鬱漸呈嚴重時，基本自理行為或平時已建立的習慣，都變成令當事人覺得很困難或提不起勁去踏出第一步之行為。而有些憂鬱狀態，不僅是剛才提及精神上（mentally）失去動力和興趣，就連身體上（physically）也對某些舉動感到疲勞（fatigue）。憂鬱徵狀，不一定出現在成年人身上，近年我見到很多年輕的、成年的，甚至老年的，心理都有些值得關注的情緒表徵，包括憂鬱、躁鬱、焦慮、憤怒、委屈、驚恐、被孤立、自暴自棄、強迫性行為、無助感、孤獨感等情緒，根本沒有年齡界限。

其實不同情緒需要有不同的治療方法，不能籠統地當它一種憂鬱症去醫。一個人出現情緒問題，原因可以很多，工作壓力、生活壓力、原生家庭衝突、受欺凌、感情受傷、中年危機、思維偏執等，身邊人可觀察其日常生活之細節，若察覺到當事人行為異常的話，應盡早尋求專業人士幫助，持續情緒問題不是傷風感冒，不會休息一下就會瞓醒好番，要及時正視。

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「不沖涼的美少女」。

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