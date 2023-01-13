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【鄧桂思案】盧寵茂對2名醫生被控誤殺感痛心　醫管局會提供法律支援

社會 19:53 2023/01/13

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醫務衞生局局長盧寵茂。(資料圖片)

聯合醫院病人鄧桂思2017年因2名醫生「開漏藥」引致急性肝衰竭，須兩度換肝，其後不治，2名涉事醫生日前遭警方起訴誤殺。醫管局主席范鴻齡今日(13日)向醫管局員工發電郵，稱十分關心事件，強調會盡一切所能，全方位支援與支持2名涉案醫生，包括法律支援。醫務衞生局局長盧寵茂亦回應事件，指明白前線醫生同事對事件的關注及憂慮，會確保醫護可在一個安心的制度和環境下，繼續作專業診治。

醫管局主席范鴻齡向員工發信，對最近有2名同事被控誤殺的事件表示十分關心，醫管局會盡一切所能包括在法律層面上提供支援，人力資源部亦會在其他方面提供協助，醫管局已暫停兩人原有職務及調離臨床工作，期間會繼續按僱傭合約支薪。范鴻齡說，醫管局已向病人家屬致以深切慰問，並對事件非常重視，已將個案轉交死因裁判官跟進，成立根源分析委員會檢視事件，務求找出死因及作出相應改善措施。由於案件已進入司法程序，不便評論。

醫務衞生局局長盧寵茂今日視察瑪麗醫院後表示，對2名醫生在診治病人工作中失誤而被刑事起訴「感到痛心」，指自己與醫管局高層都很關注事件，特别是2名醫生的情況和所有員工的感受，昨日亦與管理層了解並討論醫管局對2人提供的支援。

盧寵茂續指，明白前線醫生同事對事件的關注及憂慮，無論是公營或私營醫療機構的醫護都會擔心，憂慮在日常的診斷中會誤墮法網，影響整體醫療服務效率及專業發展，他作為局長，會盡力確保醫護可以在一個安心的制度和環境下，繼續作專業診治。他又讚揚前線醫護人員在艱難時刻一直保持高度專業，緊守崗位，用心照顧病人，時刻守護香港的醫療系統。

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