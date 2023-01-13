【港區國安法】林定國：需走在問題前方　盡早找出需完善法律、備妥工具

▲ 律政司司長林定國。（曾耀輝攝）

全國港澳研究會今舉辦有關港區國安法的專題研討會，律政司司長林定國發言時表示，除了《法律執業者條例》外，必須警惕可能還有其他涉及國家安全的現行法律需要完善，必須走在問題的前方，盡早找出有需要完善的法律，在問題出現前先行把工具準備妥當。

他表示，律政司一直向行政機關各個政策局提供法律意見，檢視其管轄範圍內的法律，是否需要修改或補充，以符合維護國安需要。在未來，特區政府在這方面的工作必定更積極、更主動。

林定國指出，法律的生命在於實踐，「工具箱內有適用的工具是基本條件，同樣及更重要的是，在適當的時候必須及時找出及拿起合適的工具和正當使用，方能有效完成工作、解決問題。」

他續指，香港普通法制度十分依賴案例。香港國安法僅實行了兩年多，實踐經驗尚淺，但通過實際案例慢慢累積經驗，相信必定能更準確落實港區國安法。他透露，律政司不久前決定，就香港國安法判例，製成匯編，將港區國安法同一條文相關的案例作撮要及統整，期望讓香港法律工作者包括法院能有便捷的工具，更容易準確掌握國安法的案例。目標是在今年年底左右完成第一版。

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責任編輯：林曉君