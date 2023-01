【靚太廚房】SHARP首創零微波水波爐   一鍵輕鬆烹調出健康滋味賀年菜

新年將至,又是時候開始準備賀年食品。自問是新手入廚,但又想在家炮製出滿桌賀年菜餚?今集《靚太廚房》就邀請了廚神爸爸Jovey(Joe爸)教大家如何利用SHARP水波爐,只需要「一個鍵」,就可以輕鬆煮出3道出得廳堂的賀年菜式,即使是入廚新手只需「一鍵」,都可以煮出一道道滋味佳餚。

ALL IN ONE隨意烹調功能 新手救星



烹調從來不易,尤其是對入廚新手來說,要如何掌握不同食材的烹調時間和火喉,絕對是一大學問。而SHARP這款水波爐正好是新手們的救星,因為水波爐獨有的「ALL IN ONE」隨意烹調功能,不單設有炸、烤、炒、蒸4種不同模式,而且食物可以在無需經過解凍和秤重的情況下,只需平放於焗盤上,然後選定模式,水波爐就會利用紅外線感應和溫度感測雙重技術自動進行測量,所以只需要一按鍵,就可以全方位自動烘烤料理,過程中亦無需翻轉食物。無論是冷藏、冷凍或常溫食物,在精準控溫下,都可在同一時間內完成,無需「睇火」和設定時間,全程自動烹調,操控簡單,方便易用。

▲ 只需按一下「AUTO SENSOR COOK」,水波爐就會自動進行測量,然後自行調控溫度和烹調時間。熱力會全面包覆食物,所以過程中亦無翻動食物,方便快捷。

一機五用 烹調過程「0微波」



水波爐亦採用了Sharp首創的「過熱水蒸氣」技術,利用高於250°C的低氧烹調技術將食物煮沸,發出的熱能更是焗爐的8倍,烹調過程0微波,所以可放入金屬器皿進行烹調。「過熱水蒸氣」的烹調技術同時可減少食材本身過多的油脂,能減少卡路里約64%,並保留食材的營養和膳食纖維,提升維生素吸收率達1.4倍,令食材保持原汁原味。此外,功能亦提供蒸、焗、燉、燒烤和發酵5大烹調模式,輕鬆炮製出不同美食。

▲ 水波爐還有發酵功能,焗麵包一樣掂。

今次找來Joe爸同大家分享點樣用水波爐烹調出菜膽雞、涼拌雞蛋、蘿蔔糕這3道美味的應節菜式!

菜膽雞

材料︰

冰鮮雞扒

小棠菜(12棵)

做法︰



1) 將冰鮮雞扒用鹽水沖洗乾淨,去除雪味,抹乾備用。

2) 將雞扒放於爐的中央位置。

3) 將小棠菜清洗乾淨後一開二放於器皿內,掃上少許油。

4) 按下AUTO SENSOR COOK,如有雪藏的食物需按兩下。

5) 將圓形扭掣向左轉一下,選擇Steam 字樣。

6) 按下START鍵。

7) 完成後將小棠菜隨意擺放,雞扒可因應自己喜好切件,再淋上上湯茨汁即成。

茨汁做法:



1) 將80ml雞湯煮滾。

2) 加入生粉水(1茶匙生粉20ml水)。

3) 當汁變得少許稠即可。

烹調小貼士︰用這個方法蒸雞肉,可保持肉質鮮嫩多汁。

涼拌雞蛋

材料︰

雞蛋(4隻)

調味醬汁︰

葱花

辣椒碎

蒜蓉

陳醋(1湯匙)

生抽(半湯匙)

糖(1茶匙)

紅油(1湯匙)

做法︰



1) 焗雞扒和小棠菜時可加入雞蛋一同進行烹調。

2) 將剛才和菜膽雞一同出爐的雞蛋浸於凍水之中降溫。

3) 剝殼後一開四放於碟上。

4) 淋上調味醬汁即成。

烹調小貼士︰雞蛋剝殼時緊記不要心急,要待温度完全下降後才剝殼,這可確保雞蛋的完整。

賀年蘿蔔糕

材料︰

蘿蔔(2斤)60%刨絲40%切條

瑤柱(10g)先浸至軟身才搣絲

蝦米(20g)先浸至軟身再切碎

臘腸(45g)蒸熱後切碎

臘肉(25g)蒸熱後切碎

合粘米粉 (150g)

澄麵(10g)

調味料:

糖(半茶匙)

蠔油(一茶匙)

胡椒粉(半茶匙)

粉漿:

用瑤柱水(220ml)混合粘米粉及澄麵。

做法︰



1) 白鑊將臘肉粒爆至出油,再放臘腸,蝦米、瑤柱,慢慢炒至出油,贊酒。

2) 將蘿蔔條和蘿蔔絲炒至透明軟身。

3) 加入調味、糖、胡椒粉、蠔油炒勻並提鮮。

4) 關火,加入粉漿攪拌至均勻。

5) 將攪拌物均勻地放於蒸盤內,放進爐內蒸1.5小時即成。

烹調小貼士︰

1. 粉漿可用浸瑤柱及蝦米的水製成,以吸收當中的海鮮精華。

2. 胡椒粉可因應個人喜好加減,不加入亦不會影響整體味道。

3. 蘿蔔刨皮時不妨刨深一點,可避免苦澀及出現渣滓的情況。

蒸汽清潔功能 去油除垢不費力



清洗爐具對很多人來說絕對是苦差!幸好SHARP這款水波爐採用了不鏽鋼矽樹脂塗層設計,可以令油污和細菌不易附於箱內。另外,此爐另一特點是其隱藏式發熱綫,在進行清潔時,只需開啟蒸汽清潔模式,油漬便會浮於表面,然後只要輕輕用紙巾一抹即可擦拭乾淨,簡單方便又安全。爐內更設有餐具消毒模式,任何餐具以至奶瓶都適用,全方位保障用家健康。

其實除水波爐外,SHARP旗下還有不同類型的家品電器,如3合1微波蒸焗爐、變頻雪櫃、空氣清新機等,從入門款式到多功能一應俱全,這個新年可以不用再為入廚煩惱!

▲ 水波爐採用了隱藏發熱綫,只需開啟蒸汽清潔模式,然後用布輕輕一抹,就可以輕鬆抹走油漬。

▲ 採用不鏽鋼矽樹枝塗層,油污和細菌不易附於箱內。

▲ 除烹調食物外,還可以用來消毒食具和奶瓶,一爐多用。

