【靚太廚房】SHARP首創零微波水波爐 一鍵輕鬆烹調出健康滋味賀年菜
新年將至，又是時候開始準備賀年食品。自問是新手入廚，但又想在家炮製出滿桌賀年菜餚？今集《靚太廚房》就邀請了廚神爸爸Jovey（Joe爸）教大家如何利用SHARP水波爐，只需要「一個鍵」，就可以輕鬆煮出3道出得廳堂的賀年菜式，即使是入廚新手只需「一鍵」，都可以煮出一道道滋味佳餚。
ALL IN ONE隨意烹調功能 新手救星
烹調從來不易，尤其是對入廚新手來說，要如何掌握不同食材的烹調時間和火喉，絕對是一大學問。而SHARP這款水波爐正好是新手們的救星，因為水波爐獨有的「ALL IN ONE」隨意烹調功能，不單設有炸、烤、炒、蒸4種不同模式，而且食物可以在無需經過解凍和秤重的情況下，只需平放於焗盤上，然後選定模式，水波爐就會利用紅外線感應和溫度感測雙重技術自動進行測量，所以只需要一按鍵，就可以全方位自動烘烤料理，過程中亦無需翻轉食物。無論是冷藏、冷凍或常溫食物，在精準控溫下，都可在同一時間內完成，無需「睇火」和設定時間，全程自動烹調，操控簡單，方便易用。
一機五用 烹調過程「0微波」
水波爐亦採用了Sharp首創的「過熱水蒸氣」技術，利用高於250°C的低氧烹調技術將食物煮沸，發出的熱能更是焗爐的8倍，烹調過程0微波，所以可放入金屬器皿進行烹調。「過熱水蒸氣」的烹調技術同時可減少食材本身過多的油脂，能減少卡路里約64%，並保留食材的營養和膳食纖維，提升維生素吸收率達1.4倍，令食材保持原汁原味。此外，功能亦提供蒸、焗、燉、燒烤和發酵5大烹調模式，輕鬆炮製出不同美食。
今次找來Joe爸同大家分享點樣用水波爐烹調出菜膽雞、涼拌雞蛋、蘿蔔糕這3道美味的應節菜式！
菜膽雞
材料︰
- 冰鮮雞扒
- 小棠菜（12棵）
做法︰
1) 將冰鮮雞扒用鹽水沖洗乾淨，去除雪味，抹乾備用。
2) 將雞扒放於爐的中央位置。
3) 將小棠菜清洗乾淨後一開二放於器皿內，掃上少許油。
4) 按下AUTO SENSOR COOK，如有雪藏的食物需按兩下。
5) 將圓形扭掣向左轉一下，選擇Steam 字樣。
6) 按下START鍵。
7) 完成後將小棠菜隨意擺放，雞扒可因應自己喜好切件，再淋上上湯茨汁即成。
茨汁做法：
1) 將80ml雞湯煮滾。
2) 加入生粉水（1茶匙生粉20ml水）。
3) 當汁變得少許稠即可。
烹調小貼士︰用這個方法蒸雞肉，可保持肉質鮮嫩多汁。
涼拌雞蛋
材料︰
- 雞蛋（4隻）
調味醬汁︰
- 葱花
- 辣椒碎
- 蒜蓉
- 陳醋（1湯匙）
- 生抽（半湯匙）
- 糖（1茶匙）
- 紅油（1湯匙）
做法︰
1) 焗雞扒和小棠菜時可加入雞蛋一同進行烹調。
2) 將剛才和菜膽雞一同出爐的雞蛋浸於凍水之中降溫。
3) 剝殼後一開四放於碟上。
4) 淋上調味醬汁即成。
烹調小貼士︰雞蛋剝殼時緊記不要心急，要待温度完全下降後才剝殼，這可確保雞蛋的完整。
賀年蘿蔔糕
材料︰
- 蘿蔔（2斤）60％刨絲40％切條
- 瑤柱（10g）先浸至軟身才搣絲
- 蝦米（20g）先浸至軟身再切碎
- 臘腸（45g）蒸熱後切碎
- 臘肉（25g）蒸熱後切碎
- 合粘米粉 （150g）
- 澄麵（10g）
調味料：
- 糖（半茶匙）
- 蠔油（一茶匙）
- 胡椒粉（半茶匙）
粉漿：
- 用瑤柱水（220ml）混合粘米粉及澄麵。
做法︰
1) 白鑊將臘肉粒爆至出油，再放臘腸，蝦米、瑤柱，慢慢炒至出油，贊酒。
2) 將蘿蔔條和蘿蔔絲炒至透明軟身。
3) 加入調味、糖、胡椒粉、蠔油炒勻並提鮮。
4) 關火，加入粉漿攪拌至均勻。
5) 將攪拌物均勻地放於蒸盤內，放進爐內蒸1.5小時即成。
烹調小貼士︰
1. 粉漿可用浸瑤柱及蝦米的水製成，以吸收當中的海鮮精華。
2. 胡椒粉可因應個人喜好加減，不加入亦不會影響整體味道。
3. 蘿蔔刨皮時不妨刨深一點，可避免苦澀及出現渣滓的情況。
蒸汽清潔功能 去油除垢不費力
清洗爐具對很多人來說絕對是苦差！幸好SHARP這款水波爐採用了不鏽鋼矽樹脂塗層設計，可以令油污和細菌不易附於箱內。另外，此爐另一特點是其隱藏式發熱綫，在進行清潔時，只需開啟蒸汽清潔模式，油漬便會浮於表面，然後只要輕輕用紙巾一抹即可擦拭乾淨，簡單方便又安全。爐內更設有餐具消毒模式，任何餐具以至奶瓶都適用，全方位保障用家健康。
其實除水波爐外，SHARP旗下還有不同類型的家品電器，如3合1微波蒸焗爐、變頻雪櫃、空氣清新機等，從入門款式到多功能一應俱全，這個新年可以不用再為入廚煩惱！
商店網址：Sharp
（特約）