【靚太廚房】SHARP首創零微波水波爐   一鍵輕鬆烹調出健康滋味賀年菜

新年將至，又是時候開始準備賀年食品。自問是新手入廚，但又想在家炮製出滿桌賀年菜餚？今集《靚太廚房》就邀請了廚神爸爸Jovey（Joe爸）教大家如何利用SHARP水波爐，只需要「一個鍵」，就可以輕鬆煮出3道出得廳堂的賀年菜式，即使是入廚新手只需「一鍵」，都可以煮出一道道滋味佳餚。

ALL IN ONE隨意烹調功能 新手救星



烹調從來不易，尤其是對入廚新手來說，要如何掌握不同食材的烹調時間和火喉，絕對是一大學問。而SHARP這款水波爐正好是新手們的救星，因為水波爐獨有的「ALL IN ONE」隨意烹調功能，不單設有炸、烤、炒、蒸4種不同模式，而且食物可以在無需經過解凍和秤重的情況下，只需平放於焗盤上，然後選定模式，水波爐就會利用紅外線感應和溫度感測雙重技術自動進行測量，所以只需要一按鍵，就可以全方位自動烘烤料理，過程中亦無需翻轉食物。無論是冷藏、冷凍或常溫食物，在精準控溫下，都可在同一時間內完成，無需「睇火」和設定時間，全程自動烹調，操控簡單，方便易用。

▲ 只需按一下「AUTO SENSOR COOK」，水波爐就會自動進行測量，然後自行調控溫度和烹調時間。熱力會全面包覆食物，所以過程中亦無翻動食物，方便快捷。

一機五用 烹調過程「0微波」



水波爐亦採用了Sharp首創的「過熱水蒸氣」技術，利用高於250°C的低氧烹調技術將食物煮沸，發出的熱能更是焗爐的8倍，烹調過程0微波，所以可放入金屬器皿進行烹調。「過熱水蒸氣」的烹調技術同時可減少食材本身過多的油脂，能減少卡路里約64%，並保留食材的營養和膳食纖維，提升維生素吸收率達1.4倍，令食材保持原汁原味。此外，功能亦提供蒸、焗、燉、燒烤和發酵5大烹調模式，輕鬆炮製出不同美食。

▲ 水波爐還有發酵功能，焗麵包一樣掂。

今次找來Joe爸同大家分享點樣用水波爐烹調出菜膽雞、涼拌雞蛋、蘿蔔糕這3道美味的應節菜式！

菜膽雞

材料︰

冰鮮雞扒

小棠菜（12棵）

做法︰



1) 將冰鮮雞扒用鹽水沖洗乾淨，去除雪味，抹乾備用。

2) 將雞扒放於爐的中央位置。

3) 將小棠菜清洗乾淨後一開二放於器皿內，掃上少許油。

4) 按下AUTO SENSOR COOK，如有雪藏的食物需按兩下。

5) 將圓形扭掣向左轉一下，選擇Steam 字樣。

6) 按下START鍵。

7) 完成後將小棠菜隨意擺放，雞扒可因應自己喜好切件，再淋上上湯茨汁即成。

茨汁做法：



1) 將80ml雞湯煮滾。

2) 加入生粉水（1茶匙生粉20ml水）。

3) 當汁變得少許稠即可。

烹調小貼士︰用這個方法蒸雞肉，可保持肉質鮮嫩多汁。

涼拌雞蛋

材料︰

雞蛋（4隻）

調味醬汁︰

葱花

辣椒碎

蒜蓉

陳醋（1湯匙）

生抽（半湯匙）

糖（1茶匙）

紅油（1湯匙）

做法︰



1) 焗雞扒和小棠菜時可加入雞蛋一同進行烹調。

2) 將剛才和菜膽雞一同出爐的雞蛋浸於凍水之中降溫。

3) 剝殼後一開四放於碟上。

4) 淋上調味醬汁即成。

烹調小貼士︰雞蛋剝殼時緊記不要心急，要待温度完全下降後才剝殼，這可確保雞蛋的完整。

賀年蘿蔔糕

材料︰

蘿蔔（2斤）60％刨絲40％切條

瑤柱（10g）先浸至軟身才搣絲

蝦米（20g）先浸至軟身再切碎

臘腸（45g）蒸熱後切碎

臘肉（25g）蒸熱後切碎

合粘米粉 （150g）

澄麵（10g）

調味料：

糖（半茶匙）

蠔油（一茶匙）

胡椒粉（半茶匙）

粉漿：

用瑤柱水（220ml）混合粘米粉及澄麵。

做法︰



1) 白鑊將臘肉粒爆至出油，再放臘腸，蝦米、瑤柱，慢慢炒至出油，贊酒。

2) 將蘿蔔條和蘿蔔絲炒至透明軟身。

3) 加入調味、糖、胡椒粉、蠔油炒勻並提鮮。

4) 關火，加入粉漿攪拌至均勻。

5) 將攪拌物均勻地放於蒸盤內，放進爐內蒸1.5小時即成。

烹調小貼士︰

1. 粉漿可用浸瑤柱及蝦米的水製成，以吸收當中的海鮮精華。

2. 胡椒粉可因應個人喜好加減，不加入亦不會影響整體味道。

3. 蘿蔔刨皮時不妨刨深一點，可避免苦澀及出現渣滓的情況。

蒸汽清潔功能 去油除垢不費力



清洗爐具對很多人來說絕對是苦差！幸好SHARP這款水波爐採用了不鏽鋼矽樹脂塗層設計，可以令油污和細菌不易附於箱內。另外，此爐另一特點是其隱藏式發熱綫，在進行清潔時，只需開啟蒸汽清潔模式，油漬便會浮於表面，然後只要輕輕用紙巾一抹即可擦拭乾淨，簡單方便又安全。爐內更設有餐具消毒模式，任何餐具以至奶瓶都適用，全方位保障用家健康。

其實除水波爐外，SHARP旗下還有不同類型的家品電器，如3合1微波蒸焗爐、變頻雪櫃、空氣清新機等，從入門款式到多功能一應俱全，這個新年可以不用再為入廚煩惱！

▲ 水波爐採用了隱藏發熱綫，只需開啟蒸汽清潔模式，然後用布輕輕一抹，就可以輕鬆抹走油漬。

▲ 採用不鏽鋼矽樹枝塗層，油污和細菌不易附於箱內。

▲ 除烹調食物外，還可以用來消毒食具和奶瓶，一爐多用。

商店網址：Sharp

（特約）

