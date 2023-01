迪士尼樂園忠粉鄭欣宜分享遊園歡樂回憶　難忘肥姐送唐老鴨公仔

香港迪士尼將於今年下半年推出《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界,以及全新迪士尼與米奇老鼠銅像。作為迪士尼樂園頭號粉絲的鄭欣宜(Joyce),於今日(1月13日)現身《香港迪士尼樂園2023粉絲聚會》。

Joyce在今日的分享中,特別公開多張從未曝光的照片,其中一張是她穿上米奇老鼠Tee騎著小電單車的可愛模樣,另外一張則是她與媽媽沈殿霞(肥姐)的合照,相中的Joyce抱著唐老鴨公仔,而且更與肥姐一同扮鬼臉。

滿載快樂回憶

Joyce回憶道:「嗰年我得兩歲,呢隻係媽咪同婆婆送畀我嘅第一隻唐老鴨毛公仔,我哋都扮緊Donald Duck個咀,係咪扮得好似呢?」

Joyce與肥姐在迪士尼的難忘回憶,還包括在3歲時到訪美國迪士尼,當時還有婆婆、姨媽及姨丈同行,Joyce還指,當時跟很多迪士尼朋友拍照,樂而忘返。

在小時候,Joyce特別喜歡迪士尼動畫電影《美女與野獸》的Belle(貝兒),說:「我細個時屋企人好保護我,好多時候都會留喺屋企睇書自娛,但我好怕俾其他小朋友笑我係書蟲,但Belle正正畀咗我好大嘅勇氣,令我知道,睇書都可以係一件好有型嘅事。」

長大後我,她就愈來愈鍾意《反斗奇兵》系列每個角色:「每一次翻睇都會有唔同嘅領悟。故事裡面一大班朋友歷險嘅過程,就好似我哋嘅成長旅程咁,學識咗點樣面對挑戰、高低起跌,同埋離離合合,更加令我更懂得珍惜眼前每一個moment。」

與好友到樂園玩

不過若數到Joyce最愛的迪士尼朋友,則是富貴貓Marie,Joyce笑指:「Marie嘅性格浪漫而且好有豐富想像力,好似淑女咁好優雅,但同時又會間中撞吓板,我覺得好真實,好人性化,亦都有少少好似自己一樣,哈哈!」

Joyce絕對是香港迪士尼的忠實粉絲,曾與閨密、契仔,甚或圈中好友許廷鏗(Alfred)到樂園玩樂。

Joyce特別回想起與Alfred在大街餐廳吃下午茶慶祝生日,她開懷道:「喺樂園嗰一份純粹嘅快樂,係最難忘!總之,我過往的回憶當中,有好多個重要嘅Moment都有迪士尼陪住我。」

重新演繹《Follow Your Dreams》

除玩樂,Joyce亦曾與香港迪士尼合作,於去年重新演繹「迪士尼尋夢奇緣」戶外音樂派對主題曲《Follow Your Dreams》。

她很感謝香港迪士尼的邀請,並說:「第一次聽到首歌已好鍾意,無論旋律及歌詞都好鼓舞。我最鍾意其中一句係『If you try you can make it happens』只要嘗試,夢想就可以成真!」

Joyce續指:「我嘅歌手夢因為我肯踏出第一步所以成真,我想透過呢首歌將自己呢份夢想成真嘅快樂,傳遞給觀眾朋友們,等大家可以聽完好好充電,找回充滿夢想力量嘅自己。嗰份由音樂而來嘅強大力量,令我記返起當初堅持入行嘅自己。」

清唱《When You Wish Upon a Star》

不過數到最愛迪士尼歌曲,Joyce則挑選《木偶奇遇記》的《When You Wish Upon a Star》,她更即席清唱兩句,然後道:「好鍾意『If your heart is in your dream, No request is too extreme, when you wish upon a star, as dreamers do』呢一句歌詞,只要我哋心裡面有夢想,我哋嘅所夢所想都唔會觸摸唔到嘅,所以我哋要將自己夢想變大,朝住夢想進發。」

Joyce又試過在奇妙夢想城堡前面演出,她回想起都覺得感覺奇妙:「曾經喺好多唔同場地唱歌跳舞,之前一直都好期待可以喺香港迪士尼樂園呢一個樂園嘅地標,奇妙夢想城堡前面夢想成真,城堡嘅華麗同氣派,企係台上,覺得我好似迪士尼故事入邊嘅人物咁,非常夢幻。」

在Joyce分享過與迪士尼及香港迪士尼樂園數之不盡的難忘、歡樂時光後,香港迪士尼樂園亦特別為這位星級粉絲送上驚喜,邀請了米奇老鼠及米妮老鼠與Joyce合照,看到Joyce那表露無遺的歡欣笑臉,相信她又為自己與迪士尼多添一份快樂回憶。

