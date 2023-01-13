迪士尼樂園忠粉鄭欣宜分享遊園歡樂回憶　難忘肥姐送唐老鴨公仔

香港迪士尼將於今年下半年推出《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界，以及全新迪士尼與米奇老鼠銅像。作為迪士尼樂園頭號粉絲的鄭欣宜（Joyce），於今日（1月13日）現身《香港迪士尼樂園2023粉絲聚會》。

Joyce在今日的分享中，特別公開多張從未曝光的照片，其中一張是她穿上米奇老鼠Tee騎著小電單車的可愛模樣，另外一張則是她與媽媽沈殿霞（肥姐）的合照，相中的Joyce抱著唐老鴨公仔，而且更與肥姐一同扮鬼臉。

滿載快樂回憶

Joyce回憶道：「嗰年我得兩歲，呢隻係媽咪同婆婆送畀我嘅第一隻唐老鴨毛公仔，我哋都扮緊Donald Duck個咀，係咪扮得好似呢？」

Joyce與肥姐在迪士尼的難忘回憶，還包括在3歲時到訪美國迪士尼，當時還有婆婆、姨媽及姨丈同行，Joyce還指，當時跟很多迪士尼朋友拍照，樂而忘返。

在小時候，Joyce特別喜歡迪士尼動畫電影《美女與野獸》的Belle（貝兒），說：「我細個時屋企人好保護我，好多時候都會留喺屋企睇書自娛，但我好怕俾其他小朋友笑我係書蟲，但Belle正正畀咗我好大嘅勇氣，令我知道，睇書都可以係一件好有型嘅事。」

長大後我，她就愈來愈鍾意《反斗奇兵》系列每個角色：「每一次翻睇都會有唔同嘅領悟。故事裡面一大班朋友歷險嘅過程，就好似我哋嘅成長旅程咁，學識咗點樣面對挑戰、高低起跌，同埋離離合合，更加令我更懂得珍惜眼前每一個moment。」

與好友到樂園玩

不過若數到Joyce最愛的迪士尼朋友，則是富貴貓Marie，Joyce笑指：「Marie嘅性格浪漫而且好有豐富想像力，好似淑女咁好優雅，但同時又會間中撞吓板，我覺得好真實，好人性化，亦都有少少好似自己一樣，哈哈！」

Joyce絕對是香港迪士尼的忠實粉絲，曾與閨密、契仔，甚或圈中好友許廷鏗（Alfred）到樂園玩樂。

Joyce特別回想起與Alfred在大街餐廳吃下午茶慶祝生日，她開懷道：「喺樂園嗰一份純粹嘅快樂，係最難忘！總之，我過往的回憶當中，有好多個重要嘅Moment都有迪士尼陪住我。」

重新演繹《Follow Your Dreams》

除玩樂，Joyce亦曾與香港迪士尼合作，於去年重新演繹「迪士尼尋夢奇緣」戶外音樂派對主題曲《Follow Your Dreams》。

她很感謝香港迪士尼的邀請，並說：「第一次聽到首歌已好鍾意，無論旋律及歌詞都好鼓舞。我最鍾意其中一句係『If you try you can make it happens』只要嘗試，夢想就可以成真！」

Joyce續指：「我嘅歌手夢因為我肯踏出第一步所以成真，我想透過呢首歌將自己呢份夢想成真嘅快樂，傳遞給觀眾朋友們，等大家可以聽完好好充電，找回充滿夢想力量嘅自己。嗰份由音樂而來嘅強大力量，令我記返起當初堅持入行嘅自己。」

清唱《When You Wish Upon a Star》

不過數到最愛迪士尼歌曲，Joyce則挑選《木偶奇遇記》的《When You Wish Upon a Star》，她更即席清唱兩句，然後道：「好鍾意『If your heart is in your dream, No request is too extreme, when you wish upon a star, as dreamers do』呢一句歌詞，只要我哋心裡面有夢想，我哋嘅所夢所想都唔會觸摸唔到嘅，所以我哋要將自己夢想變大，朝住夢想進發。」

Joyce又試過在奇妙夢想城堡前面演出，她回想起都覺得感覺奇妙：「曾經喺好多唔同場地唱歌跳舞，之前一直都好期待可以喺香港迪士尼樂園呢一個樂園嘅地標，奇妙夢想城堡前面夢想成真，城堡嘅華麗同氣派，企係台上，覺得我好似迪士尼故事入邊嘅人物咁，非常夢幻。」

在Joyce分享過與迪士尼及香港迪士尼樂園數之不盡的難忘、歡樂時光後，香港迪士尼樂園亦特別為這位星級粉絲送上驚喜，邀請了米奇老鼠及米妮老鼠與Joyce合照，看到Joyce那表露無遺的歡欣笑臉，相信她又為自己與迪士尼多添一份快樂回憶。

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