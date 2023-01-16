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【司法獨立】林定國：政府將竭盡所能維護司法機構　得以獨立行使憲制權力不受任何干涉

政治 18:25 2023/01/16

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律政司司長林定國。（林宇翔攝）

對於有人認為人大上月底就港區國安法釋法，是擴大了行政長官和香港國安委的權力，損害司法機構獨立的審判權，律政司司長林定國表示，上述完全是錯誤的無稽之談。

林定國今在2023年法律年度開啟典禮致辭，他提到坊間對人大常委會釋國安法的質疑，強調人大常委會解釋香港國安法第14條和第47條，完全符合既有的普通法原則，即涉及國家安全的事宜，應由行政機關而非司法機構作出最終決定。

他引述帕克勳爵（Lord Parker of Waddington）1916年在樞密院就The Zamora一案的判決書中作出的表述：「那些負責國家安全的機構或人士應當作為決定何為國家安全的唯一裁判者。很明顯，這類問題不需要在法庭上提出證據證明或者以其他形式交由公眾討論」。

林定國強調，特區政府不僅嚴格遵守《基本法》第85條的要求，不干涉司法機構，還積極採取行動維護司法機構。他承諾，政府將會竭盡所能維護司法機構，令其得以獨立行使憲制權力、履行憲制責任，不受任何干涉。

他續指，關鍵是要保持和增強民眾對於法律制度和司法體系的信任和信心。「面對不時散布的虛假和具誤導性的資訊，教導公眾有關我們制度的基本和正確的知識變得尤為重要。」

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責任編輯：林曉君

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