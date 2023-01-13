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【不顧而去】九龍灣婦墮橋後遭2的士輾過　警方再拘捕多一名60歲男司機

社會 22:02 2023/01/13

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東九龍總區交通部特別調查隊第一隊高級督察勞柏霖。

本周日(8日)凌晨九龍灣MegaBox發生致命交通意外，一名52歲女途人墮橋後先後遭2部的士輾過，送院後不治。警方拘捕多一名60歲的士司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡，以及交通意外後不顧而去等。

東九龍總區交通部特別調查隊第一隊高級督察勞柏霖表示，當日凌晨零時43分，一名71歲姓何男司機駕駛的市區的士駛至九龍灣啟福道MegaBox對開時，輾過52歲姓陳女死者，的士事後停低，由車上女乘客報警。警方在現場發現死者財物散落一地，地上亦有一條約12米長的血跡，71歲司機當場被捕。

警方調查發現，死者在同日零時39分由現場一條行人天橋墮下，倒臥在啟福道東行線第三線，她被71歲男司機駕駛之的士輾過前，已被一部市區的士輾過，惟該的士不顧而去。警方調查後今午拘捕駕駛該輛的士的60歲姓馮男司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外發生後沒有停車及意外發生後沒有報警。

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責任編輯：蘇文軒

 

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