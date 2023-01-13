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【車Cam直擊】落車時的士突開走女乘客「嗌救命」　警方拘捕67歲的士司機

社會 22:26 2023/01/13

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熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

女乘客和的士司機疑因路線問題爭執。(互聯網)

網上流傳片段，顯示一名的士女乘客疑因行車路線問題與的士司機爭執，抵埗後當女乘客開門落車之際，的士卻突然行駛，女乘客沿途大嗌救命，約1分鐘中斷畫面。警方指，經深入調查後，今日(13日)下午在牛頭角區拘捕一名67歲姓陳涉案的士男司機，涉嫌「危險駕駛」，他已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。

聲稱是女乘客的網民撰文稱，當時她坐的士由法國醫院往麗晶花園，提醒司機可走新路到啟德，但遭司機呼喝：「我咪打緊燈囉你盲㗎？」女乘客回應指：「我話天橋咋喎，咁你都要發嬲？」雙方展開爆粗互罵。

到第二條片段，的士當時已停下，女乘客開車門欲下車之際，的士突然開動前行，女乘客和在路邊等候的男子齊聲大喝，但司機沒有理會，女乘客便一直大喊「救命啊！」，最少1分鐘後才中斷畫面。

警方指，留意到網上流傳的短片，片段中一輛的士12月23日晚上約8時於九龍城接載一名女乘客前往牛頭角，期間雙方就行車路線問題發生爭執。該輛的士其後駛至沐元街迴旋處停下。當女乘客欲打開車門並從後座車廂下車時，該名的士司機突然開動車輛並向前行駛，期間後座車門仍然打開，嚴重危害乘客安全。

警方高度重視案件，並交由東九龍總區交通部主動跟進調查。經深入調查後，人員今日下午在牛頭角區拘捕一名67歲姓陳涉案的士男司機，涉嫌「危險駕駛」。他已獲准保釋候查，須於二月中旬向警方報到。

警方嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為，除了妄顧乘客安全構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。

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責任編輯：蘇文軒

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