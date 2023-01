【樂壇教父】著名唱片騎師Uncle Ray逝世　享年98歲

▲ (經濟日報圖片)

有「樂壇教父」之稱的唱片騎師Uncle Ray(郭利民)逝世,享年98歲。

Uncle Ray生於1924年12月12日,是香港出生的葡萄牙裔唱片騎師,是健力士世界紀錄中最長壽的唱片騎師。

前電台高層曾智華在今天(1月14日)早上個人社交平台公布,Uncle Ray離世的消息,寫道:「Uncle Ray 昨午安詳回歸天家,結束在世九十八年的燦爛一生」

一生貢獻流行音樂

Uncle Ray於1949年加入麗的呼聲任撰稿員,後成為唱片騎師,1960年加入香港電台英文台。1964年被港台派往英國BBC修讀3個月課程,並曾兩次訪問披頭四樂隊。在1970年,他主持節目《All the Way with Ray》,成香港最長壽的電台節目。

除電台工作外,Uncle Ray曾參演電影《摩登保鑣》、《失業生》和《我愛夜來香》等。

於1987年,Uncle Ray獲英女皇頒發英帝國員佐勳章(Member of Order of the British Empire;MBE)。2008年,獲香港特區政府頒發銅紫荊星章,以表彰他長期為流行音樂所作出的貢獻。2012年,獲香港演藝學院頒發榮譽院士。

在2019因疫情,他聽從友人勸告於2020年12月至2021年5月暫停主持電台節目《 All the Way with Ray 》,及至2021年5月10至14日重返直播室,主持最後一個星期電台節目後榮休。

