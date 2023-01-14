【搶購藥物】政府倡藥房限售每人少於60粒 盧寵茂：部分藥房未即時執行會加強溝通

▲ 政府指撲熱息痛藥物整體供應維持穩定。 （資料圖片）

近日市面藥房及零售店的必理痛被搶購至缺貨，政府表示，其他品牌含有撲熱息痛成分（Paracetamol）的藥物整體供應穩定，市民不需要囤積。另外提醒市民，服用過量「撲熱息痛」可能令肝臟嚴重損傷，而藥物零售商出售時應參考以下每人合理分量。



用於紓緩疼痛及發燒症狀含「撲熱息痛」的藥物，最近出現搶購潮。不過政府表示市面整體供應維持穩定。



另外又指出，服用過量「撲熱息痛」可能令肝臟嚴重損傷，正常成年人在24小時內不應服用超過4,000毫克「撲熱息痛」（以每粒500毫克計，即不超過8粒），兒童或有特定病況人士，更應減少服用量。



藥物零售商包括港九藥房總商會成員及各大型連鎖藥物零售商，在供應有關藥物予顧客以紓緩症狀時，會參考以下每人合理分量：

12歲或以上人士：不多於60粒藥片

12歲或以下人士：不多於300毫升藥水

醫務衛生局盧寵茂表示今（14日）表示，已跟分銷商及零售商作溝通，病人每日服用撲熱息痛最多8粒，一般不會超過7日，60粒應該足夠作為一般使用，如超過份量擔會有副作用，例如肝衰竭。他表示，部分藥房未必能即時執行，衛生署會與分銷商及零售商溝通，加強執行指引，相信新安排有效果，能減低市民囤積的風險。

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責任編輯：吳雋妍