【同父異母】阿爸突帶私生子回家住　港男難接受多個細佬揭媽媽反應

▲ 有港男分享阿爸突帶私生子回家住，他難接受多一個細佬。

相見好同住難，更何況是未見過就要同住。有港男在網上討論區分享自己的家庭故事，原本一家四口生活平靜，但爸爸卻突然帶私生子回家住。他難以接受多了一個細佬，而媽媽的反應竟然比他冷靜。

該名20多歲的港男於「香港討論區」，以「如果你突然多咗個兄弟姊妹？」為題發帖文表示，爸爸突然跟他說「原來我仲有一個細佬」，是爸爸與另一個女人所生的私生子，媽媽早已知悉事件。

港男講述當年爸爸出軌，女方更懷孕了，媽媽得知後很傷心。其後爸爸為保家庭，決心與女方斬纜，並向媽媽道歉稱「同個女人係冇感情」。爸爸曾給女方一筆錢，叫她墮胎。當時他與家姐還年幼，根本不知情。

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第三者將兒子付託

可是原來女方最終生下了兒子，最近聯繫港男的爸爸，告訴他還有一個兒子。港男指︰

因為個女人身體已經唔好，唔想第時個仔喺佢走咗之後冇人冇物，所以先帶佢仔同阿爸相認。

爸爸不忍私生子孤苦無依，於是接他回家住，「仲話佢以後就係我細佬，要我哋好好對佢」。不過，事情發生得太突然，港男一時間難接受︰

多咗個兄弟姊妹，仲要當年差啲拆散我屋企，又冇同佢相處過……

現在他每日見到同父異母的弟弟會覺得好尷尬，「三唔識七要叫做細佬」，寧願每晚在公司OT，也不想回家。相反媽媽比他想像中更大方，對爸爸的私生子幾好。他反問網民，「我係唔係應該同佢培養下感情？」。

網民︰細佬都係受害人

不少網民給予意見，覺得這是父母的事，不應拖累下一代。有網民留言，「真定假？咁電視情節。認返可以，但一齊住無可能」、「覺得你阿媽應該比你更難受」、「多一個兄弟姊妹到時分身家又分少咗」、「當學弟囉，咁諗法自己會輕鬆啲」。

另一方面，有網民認為細佬也是無辜，他多年來一直缺乏父愛，可能生活比港男更苦。網民表示，「細佬都係受害人，想像下佢童年」、「個細路都好可憐，對佢好啲」、「始終都係有血緣，多個親人多個照應」、「可以的話，珍惜這份緣分」、「唔滿意阿爸既決定其實可搬走」。

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責任編輯︰王明芳