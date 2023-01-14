【鄧桂思案】盧寵茂：呼籲同業保持冷靜　關注會否影響行業專業發展

▲ 盧寵茂關注有醫生涉誤殺案件會否影響行業專業發展。（資料圖片）

警方上周控告一名45歲及一名50歲男子各一項誤殺罪，案件將於下周一（16日）上午在東區裁判法院提堂。據悉涉及的是2017年聯合醫院為女病人鄧桂思開漏藥事件。

醫務衛生局盧寵茂表示，會就今次事件盡力支援2位同事，他們均是資深的醫生。他亦關注事件會否影響公營及私營業界的工作效率及整體專業發展，呼籲醫管局及其他同業保持冷靜，醫管局會做好措施確保同事於安全的環境下工作。

盧寵茂指，案件已進入法律情況，對事件不再評論。對於會否打擊醫生入行，他指醫生毫無疑問於工作面臨很大壓力，有失誤是絕對會發生，醫管局已改善工作環境，電腦系統設有自動提示醫生，會繼續提升措施減少失誤。

他指，事件對於醫學界的專業發展，於心理上有短暫影響，不過相信病人專業，以病人福祉為依歸，會盡力做好工作。 至於事件會否影響為高風險手術的進行，盧指醫生會為病人作評估及比較下，作出以病人為依歸的決定，相信一直進行相關手術的醫生，已面對壓力，會處理得到。

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責任編輯：陳展棋