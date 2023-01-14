【巨星殞落】Uncle Ray曾2度訪問披頭四　近年拍片宣傳打疫苗

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著名唱片騎師Uncle Ray郭利民，昨午在中大醫院辭世，享年98歲。

Uncle Ray1924年12月12日於香港出生，原名Reinaldo Maria CORDEIRO，是葡萄牙裔唱片騎師。

Uncle Ray曾效力麗的呼聲及香港電台，1970年代，他開始主持每日現場直播的All the Way with Ray，節目深入民心，更是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」保持者，並於1997年獲香港電台授予「終身成就獎」。

Uncle Ray一生與不少著名歌手結緣，曾訪問許冠傑、關正傑、泰迪羅賓、溫拿樂隊及張國榮等，更曾兩度訪問著名樂隊披頭四，對廣播界貢獻良多。郭利民於1987年獲頒大英帝國員佐勳章（MBE），並於2008年獲香港特區政府頒發銅紫荊星章。

疫情期間，Uncle Ray曾於2020年12月至2021年5月暫停主持港台第三台的《 All the Way with Ray 》電台節目，之後於2021年5月短暫返回直播室，主持最後一個星期節目，之後正式榮休。榮休後，曾傳出在家中中風需送院的消息。

Uncle Ray去年亦曾以96歲高齡接種新冠疫苗，並曾為衞生署拍攝呼籲接種疫苗的片段，其中廣告中粉墨登場，提到「我90歲都打咗，你仲唔快啲打針」，令不少人印象難忘。前電台高層曾智華在今天（14日）早上個人社交平台公布，Uncle Ray離世的消息，寫道：「Uncle Ray 昨午安詳回歸天家，結束在世九十八年的燦爛一生」

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責任編輯：陳展棋