【巨星殞落】Uncle Ray曾2度訪問披頭四　近年拍片宣傳打疫苗

▲ (資料圖片)

著名唱片騎師Uncle Ray郭利民,昨午在中大醫院辭世,享年98歲。

Uncle Ray1924年12月12日於香港出生,原名Reinaldo Maria CORDEIRO,是葡萄牙裔唱片騎師。

Uncle Ray曾效力麗的呼聲及香港電台,1970年代,他開始主持每日現場直播的All the Way with Ray,節目深入民心,更是健力士世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」保持者,並於1997年獲香港電台授予「終身成就獎」。

Uncle Ray一生與不少著名歌手結緣,曾訪問許冠傑、關正傑、泰迪羅賓、溫拿樂隊及張國榮等,更曾兩度訪問著名樂隊披頭四,對廣播界貢獻良多。郭利民於1987年獲頒大英帝國員佐勳章(MBE),並於2008年獲香港特區政府頒發銅紫荊星章。

疫情期間,Uncle Ray曾於2020年12月至2021年5月暫停主持港台第三台的《 All the Way with Ray 》電台節目,之後於2021年5月短暫返回直播室,主持最後一個星期節目,之後正式榮休。榮休後,曾傳出在家中中風需送院的消息。

Uncle Ray去年亦曾以96歲高齡接種新冠疫苗,並曾為衞生署拍攝呼籲接種疫苗的片段,其中廣告中粉墨登場,提到「我90歲都打咗,你仲唔快啲打針」,令不少人印象難忘。前電台高層曾智華在今天(14日)早上個人社交平台公布,Uncle Ray離世的消息,寫道:「Uncle Ray 昨午安詳回歸天家,結束在世九十八年的燦爛一生」

責任編輯:陳展棋