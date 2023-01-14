【招聘人才】 公園及水上樂園聘350個全職空缺　下周二起招聘日申請面試

▲ 海洋公園招聘350名員工，包括多個工種。（海洋公園提供）

為迎接開關後更多訪港旅客做好準備，海洋公園表示將舉辦大型招聘日，海洋公園及水上樂園共招募350人，職位空缺涵蓋公園設施營運、遊客服務、零售、餐飲、倉務物流、保安、園林、交通服務、救護和動物護理，應徵者下周四起可即場遞交申請及進行面試。



其網頁顯示，高峰樂園動物部聘請見習動物護理員，探索及教育部聘助理教育經理。設計及策劃部聘請設計經理，首席財務總監辦公室聘請首席財務官、財務部聘請會計師，市場部聘請業務分析經理。而機動遊戲保養及纜車部就聘請架空纜車技工。還有水上樂園遊客服務部及工程部都有請人，另有餐飲部、零售部都有大量空缺。



有興趣人士除了網上提交申請，公園下周有招聘日，下周二（1７日）在觀塘建造業招聘中心勞工處、以及下周四及周五（19及20日）在海洋公園舉行。除上述招聘日，海洋公園逢星期四亦開放予求職者作即場面試。



公園表示，成功加入即有機會参與海洋公園的保育和教育工作，同時為各個年齡層的訪客提供樂趣無窮的遊園體驗，又指園方致力培養及提升員工的多元技能和實力，又指公園位於黃竹坑交通便利，距離港鐵金鐘站亦只是數分鐘車程。

更多海洋公園招聘詳情，請瀏覽：https://careers.oceanpark.com.hk/tc/

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責任編輯：吳雋妍