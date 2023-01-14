  • 24°C
香港時間 : 2023114日 (週六) 13:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【招聘人才】 公園及水上樂園聘350個全職空缺　下周二起招聘日申請面試

社會 12:21 2023/01/14

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

海洋公園招聘350名員工，包括多個工種。（海洋公園提供）

為迎接開關後更多訪港旅客做好準備，海洋公園表示將舉辦大型招聘日，海洋公園及水上樂園共招募350人，職位空缺涵蓋公園設施營運、遊客服務、零售、餐飲、倉務物流、保安、園林、交通服務、救護和動物護理，應徵者下周四起可即場遞交申請及進行面試。


其網頁顯示，高峰樂園動物部聘請見習動物護理員，探索及教育部聘助理教育經理。設計及策劃部聘請設計經理，首席財務總監辦公室聘請首席財務官、財務部聘請會計師，市場部聘請業務分析經理。而機動遊戲保養及纜車部就聘請架空纜車技工。還有水上樂園遊客服務部及工程部都有請人，另有餐飲部、零售部都有大量空缺。


有興趣人士除了網上提交申請，公園下周有招聘日，下周二（1７日）在觀塘建造業招聘中心勞工處、以及下周四及周五（19及20日）在海洋公園舉行。除上述招聘日，海洋公園逢星期四亦開放予求職者作即場面試。


公園表示，成功加入即有機會参與海洋公園的保育和教育工作，同時為各個年齡層的訪客提供樂趣無窮的遊園體驗，又指園方致力培養及提升員工的多元技能和實力，又指公園位於黃竹坑交通便利，距離港鐵金鐘站亦只是數分鐘車程。

更多海洋公園招聘詳情，請瀏覽：https://careers.oceanpark.com.hk/tc/

 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
 

責任編輯：吳雋妍

相關文章

【東瀛遊招聘】東瀛遊料聖誕客量恢復至疫前3成半　辦招聘日招募逾百人手
18:40 2022/11/19
【東瀛遊招聘】東瀛遊料聖誕客量恢復至疫前3成半　辦招聘日招募逾百人手
【迎通關】迪士尼首辦園區招聘日 招600全職兼職接待旅客
00:14 2023/01/04
【迎通關】迪士尼首辦園區招聘日 招600全職兼職接待旅客

你可能感興趣

【東瀛遊招聘】東瀛遊料聖誕客量恢復至疫前3成半　辦招聘日招募逾百人手
18:40 2022/11/19
【東瀛遊招聘】東瀛遊料聖誕客量恢復至疫前3成半　辦招聘日招募逾百人手
【迎通關】迪士尼首辦園區招聘日 招600全職兼職接待旅客
00:14 2023/01/04
【迎通關】迪士尼首辦園區招聘日 招600全職兼職接待旅客
職位招聘 公園 保安 遊戲 港鐵 海洋公園 設計 餐飲 全職 會計

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
劉心悠去年底秘婚　心悠BB承認已為人妻：好開心找到另一半
19:28 2023/01/13
劉心悠去年底秘婚　心悠BB承認已為人妻：好開心找到另一半
【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機　與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈
11:21 2023/01/13
【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機　與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈