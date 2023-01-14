【高空工作】師傅高空拆棚疑無扣安全帶　街坊：以為自己有9條命？

▲ 師傅高空拆棚疑無扣安全帶。

意外一次都嫌多，高空工作必須做好安全措施。近日有將軍澳街坊目睹有裝修師傅在大廈外牆棚架工作時，疑似沒有扣好安全帶，令她驚呼：「以為自己有9條命？」

一名女街坊日前於在Facebook群組「將軍澳主場」中分享相片，指一名裝修師傅在大廈外牆唧玻璃膠後拆棚，期間沒有佩戴安全帽，身上雖然有安全帶，但疑似沒有扣好，在棚架上「自由行走」，場面令人膽戰心驚。樓主不禁驚呼：

裝修師傅以為自己有九條（命）？又無扣安全帶，快過年唔想睇到意外發生。

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帖文一出，不少網民都留言批評師傅沒有做足安全措施，「憑經驗貪快手」、「睇到都牙煙」、「珍惜生命」、「之前上安全堂講過，呢個情況如果出事，好似業主都有責任」、「上狗臂架個位目測整得好妥當，係轉咗呢位搭棚師傅似係貪走位方便無扣安全帶」。

勞工處：在棚架工作須配戴全身式安全帶

根據勞工處指引，任何高處工作包括安裝空調設備，需在大廈外牆搭建懸空式棚架，並為防止工人進行工程時從棚架或不安全位置墜下，還需設置合適工作台使用，保障安全，例如流動工作台、梯台等。

工人在棚架工作時，須配戴全身式安全帶，並將安全帶防墜裝置連接到經經註冊專業工程師或合資格人士檢驗合格的繫穩錨固裝置，或懸掛於該等裝置的獨立救生繩。

若高處工作時缺乏穩固承托，可導致人體從高處墜下的嚴重意外。而相關安全行為亦受到《工廠及工業經營條例》、《職業安全及健康條例》及其附屬規例監管，違法可遭檢控。

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責任編輯：羅嘉欣