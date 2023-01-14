【感情糾紛】男子驚揭「90後女友」真身是45歲媽　女方被索償︰陪睡21日不拖欠

▲ 有男子驚揭「90後女友」真身是一名45歲媽媽。

感情是兩個人的事，最忌分手後為錢銀爭拗。內地一名男子與「90後女友」拍拖兩個月後，發現其實她是45歲的人母，他不忿報警，更向女方索償。可是女方反指已陪睡21日，並不拖欠男子。

綜合內地傳媒報道，河南一名31歲男子近日向當地傳媒爆料，他與自稱1992年出生的女友拍拖兩個月，直至近日才發現對方並非90後，而是已45歲、育有一子的婦人。男子控訴拍拖期間，女方多次向他借錢，當他發現真相後，要求對方還錢不果，因而報警求助。

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辯稱出生年份被改

女方解釋，證件上的出生年份被前男友偷改為1978年。當時她年僅18歲，前男友比她年長很多，對方想跟她結婚，媽媽卻認為她還小，不答應二人的婚事。前男友跪在其母前終感動女家，媽媽把證件給他，對方就得以更改其出生年份。

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她堅稱自己是1992年出生，反指責男方說話難聽，責罵她是「當奶奶的人」。她指自己單身，孩子不是她親生的，只是曾幫忙養過，彼此已多年沒聯繫，更加沒有孫兒。

當保母也要收費

對於男方指責她欠錢，她自言沒跟他借錢，而且陪睡21天，為他煮飯打掃，認為「就算當保母也得給我保母費」，一切都是你情我願。

警方證實女子是1978年出生，年份在出生後不可更改的，並指雙方沒有金錢糾紛，只是一般情侶正常的消費。不過，警方提及女子沒有小孩，「應該是她在談戀愛的過程中，對方帶的孩子」。最終二人決定和解，並已經達成共識。

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責任編輯︰王明芳