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【高鐵開通】林世雄：港鐵會增派人手　確保明天高鐵開通運作暢順

社會 11:58 2023/01/14

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高鐵於明天（15日）起恢復營運，市民可以透過中國鐵路12306網站，或者到西九龍站現場購票，不過前日首日購票出現人龍，並一度比較混亂。運輸及物流局長林世雄於一個電台節目表示，鐵服務暫停3年，有不同準備功夫需做，例如以往使用港鐵系統，改為用內地系統，亦需要時間適應。他説明白部分操作對長者不容易，港鐵已提供「懶人包」指導市民買票，另外會加派人手在車站內協助乘客。

林世雄表示，初期每日出售車票上限一萬張，北行和南行各5000張，是希望確保列車和口岸運作順暢穩妥，會視乎情況，和內地商討增加額度。港鐵亦已經汲取教訓，每天顯示剩餘車票數量，方便購票市民，昨天購票情況已有改善。他指，高鐵明天重開時，港鐵會增加人手，協助乘客填寫健康申報，確保首日通車流程暢順，

農曆新年將至。林世雄指，不少市民會在過年前3、4天到內地，年廿七起部分口岸早、午、晚時段都過關名額已滿，一直有和內地有關單位檢視情況，商討提高過關名額。林指，相信羅湖口岸因為工程短期內未必能夠開通，東鐵綫落馬洲口岸列車班次，已由疫情前每日90班，增加至超過130班，希望落馬州支線等口岸能夠分擔到人數流量。

林世雄又指，南韓限制本港航班只能使用仁川機場降落並不合理，已向南韓當局及駐港總領館表達不滿，會保持溝通和積極跟進事件。他亦指，本港航班復運情況，林世雄指已恢復至疫情前約3成5，機管局預計年尾會恢復到7至8成。

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責任編輯：陳展棋

 

 

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