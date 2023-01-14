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【有錢人生活】奚夢瑤為何猷君慶祝28歲生日　生日大蛋糕要出動6人搬運

娛樂 12:56 2023/01/14

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已故賭王四房孻仔何猷君與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，同年10月誕下賭王的首名男孫何廣燊（Ronaldo），去年11月再誕一女Romee，湊成一個「好」字，十分幸福。

近年兩夫妻長居內地，日前何猷君28歲生日，太太奚夢瑤為丈夫準備超大型蛋糕，此蛋糕共有3層，蛋糕上有何猷君一家四口的公仔。

而負責運送蛋糕的貨車司機發文稱，由店舖往目的地不遠，連兩公里也沒有，但為保蛋糕完整，途中要十分小心地慢速行駛，而且把蛋糕由車上搬到生日派對會場共要6人搬抬。

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  • 何猷君28歲生日大蛋糕。

住上海豪宅

現時何猷君與奚夢瑤住於上海頂級豪宅一個複式單位內，早前奚夢瑤分享在家中布置超高聖誕樹的影片，連身高180cm的她都要趷高腳，可見單位的樓底極高，而聖誕樹後是落地大玻璃及大型露台，上海夜景盡收眼底。

有網民推測，他們一家4口入住上海頂級豪宅「湯臣一品」，每戶售價都過億元人民幣，單位面積約4,600平方呎至13,300平方呎不等，標榜每戶均能欣賞到270度江景。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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