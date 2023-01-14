【最低工資】孫玉菡：最低工資較實施初期增幅42%　「跑贏通脹少少」

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最低工資5月起將加至每小時40元。勞工及褔利局長孫玉菡表示，上調最低工資商討過程並不容易，通脹亦不是唯一考慮點，亦需考慮低收入工種的流失、香港的競爭力等。他表示，最低工資較2011年的28元，增加42%，形容是「跑贏通脹少少」。

孫玉菡於一個電台節目表示，相信隨香港全面開放，與內地通關，對本港經濟是強心針，對就業市場有幫助。他認為，最低工資水平提高，預料對本港就業市場及通脹影響輕微，因為坊間僱主是以遠高於最低工資水平聘請人手。

對於有關注團體指，以最低工資水平、每日工作8小時計算的月薪，比2人家庭綜援平均水平還要低。，孫玉菡指，綜援是社會保障系統，不能與最低工資直接比較，另外勞工不一定每日工作8小時，政府亦有推出「在職家庭津貼」等。孫玉菡亦表示，不少人上班並非只為了錢，指工作對人的精神面貌和健康都重要，不少人都會寧願選擇工作，也不想領取社會福利，令自己更有人生價值。

孫玉菡又表示，「高端人才通行證計劃」反應超出預期，截止昨天已收到5300份申請，現已處理75%，超過9成已審核申請都獲批，指部門處理迅速，又指計劃不會影響本地畢業生的就業機會。

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責任編輯：陳展棋