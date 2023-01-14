  • 24°C
香港時間 : 2023114日 (週六) 13:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最低工資】孫玉菡：最低工資較實施初期增幅42%　「跑贏通脹少少」

社會 12:20 2023/01/14

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

(資料圖片)

最低工資5月起將加至每小時40元。勞工及褔利局長孫玉菡表示，上調最低工資商討過程並不容易，通脹亦不是唯一考慮點，亦需考慮低收入工種的流失、香港的競爭力等。他表示，最低工資較2011年的28元，增加42%，形容是「跑贏通脹少少」。

孫玉菡於一個電台節目表示，相信隨香港全面開放，與內地通關，對本港經濟是強心針，對就業市場有幫助。他認為，最低工資水平提高，預料對本港就業市場及通脹影響輕微，因為坊間僱主是以遠高於最低工資水平聘請人手。

對於有關注團體指，以最低工資水平、每日工作8小時計算的月薪，比2人家庭綜援平均水平還要低。，孫玉菡指，綜援是社會保障系統，不能與最低工資直接比較，另外勞工不一定每日工作8小時，政府亦有推出「在職家庭津貼」等。孫玉菡亦表示，不少人上班並非只為了錢，指工作對人的精神面貌和健康都重要，不少人都會寧願選擇工作，也不想領取社會福利，令自己更有人生價值。

孫玉菡又表示，「高端人才通行證計劃」反應超出預期，截止昨天已收到5300份申請，現已處理75%，超過9成已審核申請都獲批，指部門處理迅速，又指計劃不會影響本地畢業生的就業機會。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

 

 

 

 

相關文章

【巨星殞落】Uncle Ray曾2度訪問披頭四　近年拍片宣傳打疫苗
今日 10:55
【巨星殞落】Uncle Ray曾2度訪問披頭四　近年拍片宣傳打疫苗
【招聘人才】 公園及水上樂園聘350個全職空缺　下周二起招聘日申請面試
今日 12:21
【招聘人才】 公園及水上樂園聘350個全職空缺　下周二起招聘日申請面試
【高鐵開通】林世雄：港鐵會增派人手　確保明天高鐵開通運作暢順
今日 11:58
【高鐵開通】林世雄：港鐵會增派人手　確保明天高鐵開通運作暢順

你可能感興趣

【巨星殞落】Uncle Ray曾2度訪問披頭四　近年拍片宣傳打疫苗
今日 10:55
【巨星殞落】Uncle Ray曾2度訪問披頭四　近年拍片宣傳打疫苗
【招聘人才】 公園及水上樂園聘350個全職空缺　下周二起招聘日申請面試
今日 12:21
【招聘人才】 公園及水上樂園聘350個全職空缺　下周二起招聘日申請面試
【高鐵開通】林世雄：港鐵會增派人手　確保明天高鐵開通運作暢順
今日 11:58
【高鐵開通】林世雄：港鐵會增派人手　確保明天高鐵開通運作暢順
孫玉菡 就業 失業 社會福利 綜援 通脹 最低工資

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
劉心悠去年底秘婚　心悠BB承認已為人妻：好開心找到另一半
19:28 2023/01/13
劉心悠去年底秘婚　心悠BB承認已為人妻：好開心找到另一半
【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機　與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈
11:21 2023/01/13
【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機　與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈