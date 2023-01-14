【新冠肺炎】59歲少林寺武僧總教頭疑不敵新冠亡　曾練「達摩內功」號稱百病不生

▲ 少林寺武僧總教頭釋延莊法師（釋延莊）病逝，享年59歲。（微博圖片）

少林寺武僧總教頭釋延莊法師（釋延莊）日前傳出病逝消息，享年59歲，死因疑為感染新冠肺炎或轉陰後運動過度。釋延莊號稱修練過「達摩內功」，達到百病不生的境界，他病逝的消息傳出後，有網民不禁慨嘆，「功夫再高，也怕發燒」。

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綜合內媒報道，釋延莊10日傳出病逝，其弟子發文透露師父當日上午10時55分因病去世，但未有公開具體死因。而釋延莊去世前3小時，仍在微博上更新動態。他病逝的消息傳出後，大批網民到其微博留言悼念，「願延莊師父往生淨土」、「莊師父，一路走好」。

對於釋延莊的具體死因，其師弟延嘉發文時提到，「師兄延莊生前也不幸感染了新冠，只能感嘆病毒之兇狠，連多年戲骨體魄強壯的少林寺大師都難以招架」。

另外亦有網民指出，釋延莊曾於1月8日發布打拳的相片，懷疑是否因康復後進行劇烈運動導致死亡。

釋延莊原名趙世毅，1964年出生於河南上蔡縣，1983年正式到少林寺，法名釋延莊。他曾帶領少林寺武僧團出訪歐美，2007年，他接受俄羅斯總統普京邀請到總統府聊天喝茶。釋延莊亦曾修練注重肺臟健康的「達摩內功」，號稱已經達到「百病不生」的地步。

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責任編輯：羅嘉欣