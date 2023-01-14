【人事任命】國務院任命鄭雁雄接替駱惠寧出任中聯辦主任

▲ 消息指，鄭雁雄（圖中）將接替駱惠寧出任中聯辦主任。（資料圖片）

國務院今日（14日）下午任命中央駐港國安公署署長鄭雁雄，接替駱惠寧為香港中聯辦主任及香港維護國家安全委員會國家安全事務顧問，同時免去駱惠寧中聯辦主任、香港維護國家安全委員會國家安全事務顧問、國務院港澳事務辦公室副主任職務。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，香港已處於由亂及治的階段，並邁向由治及興，中聯辦此時出現人士變動不足為奇。劉兆佳形容，駱惠寧當時出任中聯辦主任屬「臨危受命」，現在則是「功能身退」。

他續指，鄭雁雄這幾年在國安公署工作，對香港事務熟悉，應該是接任中聯辦主任的合適人選。認為在新的政治形勢下，鄭雁雄在維護國家安全上的經驗，有利於促進特區政府和社會各界更好的保證香港國安法的落實、維護好國家安全、保障好香港社會穩定和提升香港各界對國家安全的意識和責任感。

「當然，鄭雁雄通曉廣東話，更有利於他與各方面的溝通接觸。」

國務院2020年7月任命鄭雁雄為首任中央駐港國安公署署長。現年58歲的鄭雁雄原為廣東省委常委、秘書長，2011至2013年擔任汕尾市委書記。

及後，鄭雁雄2013年出任廣東省委宣傳部副部長，於2018年成為廣東省委秘書長，並2019年1月起兼任廣東省委常委。

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責任編輯：吳雋妍