【命案】MIRROR隊長衝出國際　Lokman林家棟合作新片獲邀柏林影展參展

由MakerVille首部出品電影《命案》獲邀參展今年度柏林影展的「特別展映單元」 (Berlinale Special)，該片由杜琪峯監製、鄭保瑞導演、游乃海編劇，並由影帝林家棟首度與MIRROR隊長楊樂文（Lokman) 合作演出，其他演員尚有吳廷燁、陳湛文、伍詠詩、黃文慧、古天農、黃呈欣、陳佩思等。

對於入選柏林電影節「特別展映單元」，出品人魯庭暉：「多謝柏林影展對 MakerVille 與銀河映像合作的首部電影作品的肯定。未來我們期望與各地電影人才合作，製作出更多、更好的作品。」

而監製杜Sir：「好榮幸本片獲得柏林影展邀請參展，更高興可以藉此機會，將我和 MakerVille 第一次合作的作品帶給全世界的觀眾。」

導演鄭保瑞稱：「很榮幸《命案》獲邀參展這一屆柏林影展。多謝杜生找我拍乃海這個很奇特的故事，亦很開心找到家棟同 Lokman 演出！」

至於編劇游乃海表示：「感謝MakerVille、銀河映像、台前幕後，將我自己一個好 mad 的創作實現。也感謝柏林影展將這部電影帶去歐洲。」

Lokman超開心

作為主角之一林家棟：「好榮幸 《命案》率先喺柏林電影節同觀眾見面，要多謝杜Sir，乃海同導演鄭保瑞俾呢個機會我參與，亦感恩有一班好嘅團隊支持，希望大家鍾意，多謝。」

MIRROR隊長Lokman稱：「能夠參與銀河映像的拍攝，是多麼榮幸，多麼有挑戰性！加上再獲邀參展柏林影展，對我來說是雙囍臨門吧哈哈！感受非常簡單，十！分！開！心！現在最希望的是，到時候有檔期能飛到現場！」

《命案》講述一心幫鳳姐化解「死刧」的命理大師 (林家棟飾)﹐因鳳姐獨自離開而被鳳姐殺人犯殘殺。正當大師悲痛莫名之際卻機緣巧合遇上送錯外賣的茶餐廳少東 (楊樂文飾) ，並挑起少東與生俱來的殺戮衝動。

大師算出少東將會因殺人而犯牢獄之災，少東害怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。而曾目睹少東殺貓的老差骨 (吳延燁飾) 堅信少東是天生的心理變態，甩不掉嗜血本性，大師卻認為既是天生，那錯的不是少東，是命運。

大師使盡風水術數、中西玄學，但總是人算不如天算。另一方面，老差骨步步進逼、兇手虎視眈眈、還有年輕鳳姐 (伍詠詩飾) 的致命誘惑，令少東的殺念越加熾烈，執刀就要踏上殺戮之路……