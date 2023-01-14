【飲食優惠】戶戶送聯乘Cinnabon推賀年禮盒　買9件裝迷你肉桂卷即享85折

▲ 戶戶送聯乘Cinnabon推出9件裝迷你肉桂卷賀年禮盒，於1月16日至29日期間購買可享85折優惠。（有關機構提供相片）

去親戚朋友屋企拜年，送禮唔想咁普通？可以考慮送上精美⽟桂卷。今個新春戶戶送與⽟桂卷專門店Cinnabon推出賀年禮盒，3款口味包括牛油曲奇、蜂蜜紅桑莓及經典原味，一共9件，與親友一起甜絲絲分甘同味。

戶戶送與Cinnabon聯手合作推出的新年迷你⽟桂卷禮盒（$338），即日起於戶戶送獨家發售，新年禮盒共有9件迷你⽟桂卷，口味包括：牛油曲奇味迷你⽟桂卷（3件）、蜂蜜紅桑莓迷你⽟桂卷（3件）及經典迷你⽟桂卷（3件）。

牛油曲奇味迷你⽟桂卷香氣撲鼻，糖霜層次感細緻分明；蜂蜜紅桑莓迷你⽟桂卷酸中帶甜，清香蜂蜜滲進鬆軟綿密的⽟桂卷中，配合粒粒紅桑莓，滋味倍增；而經典迷你⽟桂卷口感濃郁飽滿，為新一年添上豐足常滿的寓意。

於1月16日至29日期間，凡購買新年迷你⽟桂卷禮盒即可享85折優惠，以優惠價迎接兔年。

最新影片推介︰

農曆年再推《小費雙倍賞》

此外，戶戶送於1月22至25日農曆新年期間，再次推出《小費雙倍賞》活動，按顧客給予的小費金額向外送專員加倍提供小費，以答謝外送專員，讓所有人過一個肥年。

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責任編輯︰林綺玲