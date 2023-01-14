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【新冠疫情】孔繁毅：疫情基本已過去　料農曆年後可撤隔離令放寬院舍探訪

社會 13:34 2023/01/14

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資料圖片。

政府專家顧問、港大醫學院內科傳染病科主任孔繁毅表示，本港有83%市民接種三針新冠疫苗，已知感染人數有250萬，真正感染數字可能是500萬或以上，混合免疫屏障高，估計未來數天的確診宗數會再下跌，顯示疫情基本上已過去。

下周一起，如果檢測Ct值為35或以上，會被界定為陰性。孔繁毅說，Ct值35或以上的病毒量很低，沒有傳染風險，認為目標最終是取消隔離令。他指，於科學上有足夠條件有足夠條件推行，認為政府計劃觀察農曆年及新年的情況下，再加以實施。他指，農曆新年後，可考慮放寬院舍探訪，學校師生亦可毋須快測，以便社會復常。

孔繁毅說，兩地首階段免檢疫通關是好消息，他指出，香港的混合免疫屏障高，即使有入境人士帶有新冠病毒，對整體防疫或醫療系統影響不大，而本港有足夠抗病毒的藥物，來港感染人士病徵相對輕微，大部分毋須入院，相信不會影響醫療系統。

本港目前錄得1宗XBB.1.5輸入及2宗本地個案。孔繁毅表示，XBB.1.5有機會成為本港的主流病毒株，傳播力強，但破壞力低，大部分人感染後的病徵輕微。他指，新冠原始病毒疫苗效果不及新的二價疫苗，如果對上一次接種疫苗已超過半年，尤其是長者，應盡快再打加強劑。

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記者：陳展棋 

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