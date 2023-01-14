【中港通關】陳國基：兩地同意提升農曆新年陸路口岸過關名額　今午3時公布安排

▲ (陳國基facebook圖片)

政務司司長陳國基表示，新春兩地民眾都想與親朋戚友團聚過節，對於春節前來香港或到內地的需求也相對一般日子殷切；而從特區政府網上預約系統所見，尤其是1月18至21日，即年廿七至年三十的時段最受歡迎，將近或甚至已約滿。就此，經與粵、深政府全力溝通協調後，在逐步有序推展兩地通關的原則下，同意有空間適度提升以上幾天經指定陸路口岸過關的每日人數安排，回應通關需求。

陳國基指，將在今午3時正通過新聞稿公布最後敲定的新春前通關人數安排詳情，好讓計劃在新春假期前到內地或來香港的朋友，可在年廿七前做好準備。

他指，自香港與內地通關第一階段在1月8日實施以來，整體上各口岸運作良好，市民過關流程暢順。這實在有賴中央和粵、深政府的大力支持，以及特區政府各政策局和部門聯同相關機構和業界的通力合作，同時亦有賴兩地民眾的配合與理解，令兩地朝逐步、有序、全面通關的目標穩步進發。

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責任編輯：陳展棋