【結婚對象】男友自爆曾離婚育兩幼子　港女憂婚後做繼母湊仔︰應該放棄？

▲ 有港女分享，男友曾離婚並育有兩幼子，她擔心婚後做繼母湊仔。

結婚是人生大事，一定要審慎決定。一名港女在網上討論區指出，近日男友才告知他曾離婚，並育有兩名年幼兒子。她原視對方為理想對象，現在卻擔心一旦結婚，便成為兩個孩子的繼母，萌生放棄這段關係的想法。

該名港女昨日（13日）於「親子王國討論區」，以「男朋友原來有兩個仔」為題發帖文表示，與男友透過App認識，已拍拖一年，對方待她無微不至，她坦言「認定咗大家會一直走落去」。不過，男友在日前鼓起勇氣向跟她坦白︰

原來佢曾經結婚，曾經離婚，仲有兩個仔同佢一齊住。

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男友曾試探口風

男友一直不知如何開口講述自己的過去，港女指「佢好鍾意我，好驚坦白會失去我」。她透露男友早前已向她打探口風，問如果他曾結婚、有小朋友，會否選擇他，當時她回應︰

唔介意離過婚，但有小朋友就接受唔到。

因此男友未敢告知事實，而他的兒子僅5歲左右，還相當年幼。港女猶豫如何跨過這個心理關口，反問抑或「應該放棄？」。

網民勸退︰做人後母甚艱難

網民幾乎一面倒表示不看好這段關係，有感男方一直隱瞞，難保婚後一樣不老實，又認為如她當兩個孩子的繼母，往後湊仔的日子會過得不容易。有網民留言，「做人後母甚艱難」、「搵你湊仔」、「如果自己後生又有條件，我唔會揀佢囉」、「我會分手，無咁大愛做後母」、「寧願單身都唔想做後母，仲要兩個細路負擔大」、「等你入晒局先講，好似迫你接受」。

另有網民分享朋友的經歷，她為了愛情與一名離婚男子在一起，並接受其子女。她最初相安無事，後來連自己的人工也要拿出來「幫人養仔」，現在不時大呻後悔。

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責任編輯︰王明芳