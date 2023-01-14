【中港通關】年廿七至年三十期間陸路口岸每日單向總人數安排提升至65000人　港珠澳大橋每日單向人數增至2000人

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政府今（14日）宣布，經與廣東省政府和深圳市政府溝通協調後，決定在香港與內地通關第一階段下，就一月十八日（年廿七）至二十一日（年三十）這4日，將現時指定陸路口岸的每日單向總人數安排，由50 000人提升至65 000人，以及將港珠澳大橋（珠海）的每日單向人數安排（只適用於私家車和跨境出租車司機和乘客），由1000人提升至2 000人，以回應兩地人士對於春節前經相關口岸相互往來的殷切需求。



一如現行預約安排，在北上方面，如香港居民和訪港外地旅客在上述4日期間由香港經以上指定口岸前往內地，必須先在特區政府的網上預約系統成功預約；內地居民返回內地則無須預約。至於南下方面，如內地居民在上述4日期間由內地經以上指定口岸前往香港，必須先在深圳市政府的網上預約系統成功預約；香港居民和經香港北上的外地旅客返回香港則無須預約。



特區政府發言人表示，自香港與內地通關第一階段在1月8日實施以來，整體上各口岸運作良好，市民過關流程暢順。我們留意到香港市民對在春節前經陸路口岸前往內地的需求相較於其他日子殷切。根據特區政府的網上預約系統資料，一月18日至21日整體上將近約滿；至於未來八星期其他日子的可供預約時段，整體上仍相當充裕，能應付目前所見的通關需求

政府表示，春節臨近，各口岸的相關部門會一如既往部署充足人手，確保過關安排安全、有序和暢順。整體而言，我們會繼續全力推進香港與內地逐步、有序、全面實施通關的工作；同時與內地相關單位保持密切溝通，監察並檢視通關第一階段的整體實施情況，總結經驗，以決定通關往後階段的安排，適時公布詳情。

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責任編輯：陳展棋