【網絡熱話】泰國肯德基推出新產品　廣告似足上香拜祭

即將農曆新年，泰國肯德基即日推出新產品「上校炸雞線香式薰香」應節，賣點是燃後可以聞到「炸雞香味」。不過此產品廣告一出，在華人圈子網上瘋傳，因為此薰香卻似足拜祭用香。

據泰國媒體「Marketing Oops!」報導，泰國肯德基推出「上校炸雞」香味的「線香薰香」，使用包含11種秘製草藥，稱聲外觀似「新鮮炸雞」，包裝也使用中式設計的香盒。可是在華人眼中，「上校炸雞線香式薰香」卻似拜祭用香，而且廣告海報把薰香插在炸雞上，也似是上香。

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人手製作未對外發售

據創意機構公司Wunderman Thompson泰國分部的CEO Pak Wansiri稱，炸雞香味的薰香靈感來自祭祀所用的蠟燭，表示認為將春節的風俗文化結合肯德基特色商品，能激發消費者的興趣。

同時透露產品要讓炸雞薰香在點燃時能散發炸雞香味，要使用食用香精作原料，但難度頗高，且外觀設計要似剛炸出的炸雞般，並要塗上3層特殊塗料，因此要純手工製作，故此此商品目前為非賣品，尚未對外發售。

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