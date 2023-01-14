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【珍惜生命】網傳女子徒手爬自殺崖打卡短片　網民睇見話腳軟

社會 15:34 2023/01/14

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熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

網傳一名年輕女子疑似在飛鵝山自殺崖爬出懸崖。（資料圖片）

近年不少有熱愛冒險人士妄顧安全，做出各種危險行為。網上流傳一條短片，一名年輕女子疑似在飛鵝山自殺崖爬出懸崖，該女子身上毫無裝備，面向崖邊一步一步行出去，崖邊闊度僅足以站立；該女子走到一半，更加轉身背向崖邊，望向拍片者揮手示意，且面帶笑意，毫無懼色。


有網民見到都話怕怕，有網民留言：「大把人在此位打咭，她是有樣學樣」，亦有人話「其實下面有個位企」。不過就這樣看片段，大多數網民都不贊同其行為，直言「人地差人消防都有屋企人，好心唔好害人害己啦」、「博呃like博到咁」。


早前一名男子於港鐵南昌站內扶手梯，從3層高的斜台滑下，有如「瀡滑梯」，港鐵已就事件報警；而鐵路警區特遣隊以涉嫌違反港鐵附例作出調查，該男子被法院判罰款3,000元。

另外亦有2名青從輕鐵屯門市中心站跳上一列輕鐵列車車頂，途沿拍片更放上網。港鐵亦已就事件報警，警方正在跟進。


去年8月，尖沙咀懷疑有人在大廈天台玩極限運動，結果意外失足墮樓身亡。


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責任編輯：吳雋妍
 

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飛鵝山 輕鐵 極限運動 自殺 港鐵 運動 尖沙咀 屯門

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