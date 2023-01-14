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【恐怖意外】男童搭扶手電梯探頭遭夾頸　全身多處粉碎性骨折血濺一地

健康 16:42 2023/01/14

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男童搭扶手電梯探頭遭夾頸，全身多處粉碎性骨折血濺一地。

家長帶小朋友搭扶手電梯時要注意安全。俄羅斯莫斯科地鐵站近日發生一宗恐怖意外，一名11歲男童與父親乘搭扶手電梯期間，把頭伸出扶梯外，結果頸部被夾在扶梯和天花板之間，被救出後全身多處出現粉碎性骨折，現場更留下大灘血跡。

最新影片：

綜合外媒報道，事發於俄羅斯莫斯科 Okruzhnaya地鐵站，一名11歲男童乘搭扶手電梯時，把頭伸出扶梯外，導致頸部被卡在扶梯和天花板縫隙之間，同行的父親隨即試圖將兒子拉出來，但由於扶梯移動速度很快，因此未能成功，男童的下半身更一度懸空，場面非常驚險。

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路人見狀紛紛上前幫忙，並停下扶手電梯。急救人員其後到場將男童救出，發現他全身多處粉碎性骨折、下巴脫臼、頭部和臉部多處組織性挫傷，需送院治理，而事發現場更留下一大灘血跡。

莫斯科鐵路公司隨後發表聲明，指扶手梯停止運行後，醫護人員緊急趕到現場，男童目前留醫治療。事件因乘客沒有遵守安全規則所致，扶手電梯入口處已有設置告示牌，提醒家長搭乘時要看管好孩子。

扶手電梯安全指引

據本港機電工程署的「升降機及扶手電梯安全使用指引」，乘搭扶手電梯時應該注意以下事項：

  • 切勿將身體任何部分伸出扶手電梯外，以免與扶手電梯旁的障礙物踫撞或跌出扶手電梯外。
  • 切勿攀爬扶手電梯的扶手；
  • 切勿坐在扶手電梯上；
  • 切勿循反方向行走；
  • 切勿在扶手電梯上亂跑及嬉戲；
  • 穿著膠底布鞋、拖鞋或涼鞋者使用扶手電梯時，要留意梯級之間及旁板與梯級之間的空隙，否則鞋子和腳趾有被夾住的危險；
  • 使用扶手電梯時，不要碰到梯級之間或旁板與梯級之間的空隙，或撥弄旁板護掃，以免腳部被夾著；
  • 小童要有大人陪同下，方可乘搭扶手電梯；
  • 乘搭扶手電梯時，應緊握扶手，切勿雙手攜物。應在梯級黃線之內站穩，切勿站在黃線上。

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責任編輯：羅嘉欣

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