  • 25°C
香港時間 : 2023114日 (週六) 17:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【流感奪命】4歲患遺傳疾病女童染甲型流感　留醫4日後死亡

社會 16:19 2023/01/14

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

(資料圖片)

衞生防護中心表示，一名患有遺傳疾病，並須接受紓緩治療的四歲女童，於上月平安夜（24日）起發燒、咳嗽和流鼻水，並於同日被送到屯門醫院，其後入住該院兒科深切治療部接受治療。女童呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。她的情況其後轉壞，於12月28日死亡。

中心表示，初步調查顯示，死者潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心正繼續調查。

衞生防護中心發言人指，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。有關疫苗接種計劃的詳情可參閱衞生防護中心網站。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋

相關文章

【普通科門診】11間普通科門診下周一恢復假日及夜間服務　(附名單)
今日 12:46
【普通科門診】11間普通科門診下周一恢復假日及夜間服務　(附名單)
【新冠疫情】孔繁毅：疫情基本已過去　料農曆年後可撤隔離令放寬院舍探訪
今日 13:34
【新冠疫情】孔繁毅：疫情基本已過去　料農曆年後可撤隔離令放寬院舍探訪
【中港通關】陳國基：兩地同意提升農曆新年陸路口岸過關名額　今午3時公布安排
今日 13:48
【中港通關】陳國基：兩地同意提升農曆新年陸路口岸過關名額　今午3時公布安排
【兩地通關】年廿七至年三十北上4口岸配額增至6.7萬個　落馬洲支綫佔4.5萬個
今日 15:13
【兩地通關】年廿七至年三十北上4口岸配額增至6.7萬個　落馬洲支綫佔4.5萬個

你可能感興趣

【普通科門診】11間普通科門診下周一恢復假日及夜間服務　(附名單)
今日 12:46
【普通科門診】11間普通科門診下周一恢復假日及夜間服務　(附名單)
【新冠疫情】孔繁毅：疫情基本已過去　料農曆年後可撤隔離令放寬院舍探訪
今日 13:34
【新冠疫情】孔繁毅：疫情基本已過去　料農曆年後可撤隔離令放寬院舍探訪
【中港通關】陳國基：兩地同意提升農曆新年陸路口岸過關名額　今午3時公布安排
今日 13:48
【中港通關】陳國基：兩地同意提升農曆新年陸路口岸過關名額　今午3時公布安排
兒童健康 環境衞生 衞生防護中心 流感

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
劉心悠去年底秘婚　心悠BB承認已為人妻：好開心找到另一半
19:28 2023/01/13
劉心悠去年底秘婚　心悠BB承認已為人妻：好開心找到另一半
【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機　與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈
11:21 2023/01/13
【婚變傳聞】郭碧婷獨自帶子女搭飛機　與向佐久未同框傳婚姻亮紅燈