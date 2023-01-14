【流感奪命】4歲患遺傳疾病女童染甲型流感　留醫4日後死亡

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衞生防護中心表示，一名患有遺傳疾病，並須接受紓緩治療的四歲女童，於上月平安夜（24日）起發燒、咳嗽和流鼻水，並於同日被送到屯門醫院，其後入住該院兒科深切治療部接受治療。女童呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。她的情況其後轉壞，於12月28日死亡。

中心表示，初步調查顯示，死者潛伏期內沒有外遊。她的家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心正繼續調查。



衞生防護中心發言人指，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種，預防季節性流感。有關疫苗接種計劃的詳情可參閱衞生防護中心網站。

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責任編輯：陳展棋